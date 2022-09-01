Дима Билан посвятил пронзительный клип детям Донбасса, которые никогда не услышат школьный звонок

1 сентября — день начала нового учебного года, дата, которую ждут все родители и дети. Но не все услышат сегодня школьный звонок. Известный исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан перепел одну из самых популярных детских песен — "Крылатые качели" — и снял пронзительный клип о погибших школьниках Донбасса.

В клипе использовались фотографии ребят и девчонок, которые больше никогда не переступят порог родной школы, а в титрах перечислены их имена.

Напомним, что, по данным властей ДНР, за время вооружённого конфликта на территории республики погибло 130 детей и 515 получили ранения. 27 июля в регионе учреждён День памяти детей – жертв войны в Донбассе. А в этом году в День защиты детей начал работу сайт, посвящённый маленьким жителям Донбасса, погибшим от рук украинских националистов. На сайте "Аллея ангелов" собраны имена и истории детей, ставших жертвами военных преступлений киевского режима с 2014 года. Любой посетитель сайта может "зажечь" свечу в память о каждой оборвавшейся детской жизни.