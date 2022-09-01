В Еврокомиссии назвали число стран ЕС, "отрезанных" от российского газа

Заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер назвала число стран ЕС, которые так или иначе оказались без поставок российского газа.

"13 стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — сообщила Версдорфер на слушаниях в комитете Европарламента по энергетике. Она поделилась опасениями, что риск перебоев в поставках голубого топлива "очень сильный и даже становится сильнее".