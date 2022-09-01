Призывавший не идти на компромиссы с РФ Макрон заявил о необходимости диалога с Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления перед французскими дипломатами.

"Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией", — заявил Макрон.