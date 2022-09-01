Призывавший не идти на компромиссы с РФ Макрон заявил о необходимости диалога с Москвой
Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления перед французскими дипломатами.
"Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией", — заявил Макрон.
Однако ранее французский лидер высказывал иную точку зрения. Так, в ходе международного саммита "Крымская платформа" Эмманюэль Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией и не проявлять слабости в отношении Москвы. Также он заверил, что Париж будет продолжать поддерживать Киев.
ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON