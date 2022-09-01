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1 сентября, 10:55

Призывавший не идти на компромиссы с РФ Макрон заявил о необходимости диалога с Москвой

Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления перед французскими дипломатами.

"Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией", — заявил Макрон.

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Однако ранее французский лидер высказывал иную точку зрения. Так, в ходе международного саммита "Крымская платформа" Эмманюэль Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией и не проявлять слабости в отношении Москвы. Также он заверил, что Париж будет продолжать поддерживать Киев.

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ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Оксана Попова

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