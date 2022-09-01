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Опубликовано 1 сентября 2022, 11:16

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников, перехватили ракету "Точка-У" и 44 снаряда системы HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции за сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и больше 40 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства.

"Перехвачено: одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 РСЗО HIMARS в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино", — уточнил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что огневой взвод американских гаубиц М777 был уничтожен в районе Андреевки Херсонской области.

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flickr.com / Kārlis Dambrāns

Марина Калегина
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