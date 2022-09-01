Дальние перспективы: Как ответит Россия, если Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS Поставка Киеву ракет с дальностью 300 километров может серьёзно изменить тактику Российской армии. От сдержанных действий ВС РФ могут перейти в активную фазу вытеснения ВСУ с занимаемых позиций 31 августа, 21:40 Запуск тактической ракетной системы ATACMS во время военных учений. Обложка © ТАСС / Zuma

Новости о спецоперации на Украине

30 августа глава ДНР Пушилин сообщил о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, придётся отодвигать украинские войска на это расстояние.

Сейчас поступает информация, что американцы всё же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не перемещать ВСУ на данную дистанцию. Чем сильнее и дальнобойнее оружие у украинского режима, тем больше нам предстоит отодвигать украинский режим от наших городов, от наших народов. Денис Пушилин Глава ДНР

По его словам, после полного освобождения ДНР, с учётом имеющегося вооружения у украинских войск, линию фронта нужно отодвинуть от границ минимум на 70 километров.

Непонятно, то ли США сами запутались в том, что поставлять Киеву, а что — нет, то ли нагнетают обстановку или разыгрывают некую многоходовку. Буквально недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол утверждал, что следует сосредоточиться на поставках ракет GMLRS с дальностью 70 километров, а не на ATACMS с дальностью 300 километров, которые Киев может использовать "не так, как этого хотели бы" США. Олаф Шольц вслед за Байденом заявлял, что ФРГ не собирается участвовать в эскалации, которая будет вызвана поставками ATACMS.

Но недавно бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд призвал НАТО отказаться от привычной политики сдерживания и предоставить Украине тактические комплексы ATACMS. Скорее всего, отставной генерал ни на что не влияет, но он точно выражает мнение определённого военно-политического круга. У России и союзников в любом случае один выход — быть готовыми к любому варианту развития событий.

Сейчас эффективность ракет, поставляемых США на Украину, оценивается как низкая. Это оружие украинская армия применяет точечно, а каждый удар согласуется с американскими инструкторами и разведкой. Однако заявления о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты могут привести к тому, что рано или поздно ВСУ перестанут согласовывать с США цели для удара и перейдут черту, за которой последуют удары по центрам принятия решений.

Оружие для Украины: Ракеты ATACMS

Система тактического ракетного вооружения армии США (ATACMS) запускает ракету в Восточное море. Фото © Getty Images / South Korean Defense Ministry

ATACMS — это тактическая баллистическая ракета. Она предназначена для использования на пусковых платформах M270 MLRS и M142 HIMARS. В июле Киев получил некоторое количество M270 MLRS и M142 HIMARS. На тот момент это стало самым дальнобойным оружием, имеющимся в распоряжении у ВСУ. Те ракеты, которые получили украинцы, имеют дальность до 70 километров. Но буквально за месяц боевой запас тех же HIMARS, поставленных в количестве 16 штук, был сокращён Российской армией вдвое. 30 августа газета The Washington Post заявила, что Украина пытается "ввести в заблуждение" ВС РФ, устанавливая деревянные копии РСЗО HIMARS вместо настоящих.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что гипотетическая возможность поставок ATACMS на Украину — вопрос, в первую очередь связанный с безопасностью жителей регионов, попадающих в зону действия этих ракет.

Вместо обычных шести ракет с дальностью 70 километров в кассету установки HIMARS устанавливается одна оперативно-тактическая ракета ATACMS. Это просто смена кассеты. У осколочно-фугасной WDU-18/B дальность поражения 300 километров, последние версии дотягивают до значения 500 километров. Это оружие массового поражения. Украина может получить ATACMS Block 1A с 275 боевыми элементами или ATACMS Block 1A(QRU) с осколочно-фугасной частью. Оба этих варианта также бьют на 300 километров. Алексей Леонков военный эксперт

Карта боевых действий на Украине

Танки украинских войск. Фото © Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Под удар ATACMS при плохом варианте развития событий, могут попасть Смоленск, Брянск, Орёл, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Севастополь и Симферополь. В зоне риска Нововоронежская АЭС, расположенная в 250 километрах от Харькова. Ещё один опасный объект — Курская АЭС, от которой до Харькова 195 километров, а от города Сумы — всего 100. Однако военный эксперт Константин Сивков отмечает, что единичные поставки не помогут ВСУ переломить ход боевых действий.

Под ударом преимущественно будут гражданские объекты. Переломить же ход спецоперации со стороны Запада может только стократное увеличение поставок вооружения. Они этого делать не будут. Точность попадания таких ракет составляет 10–20 метров. По потенциалу это половина от нашего "Искандера". Константин Сивков военный эксперт

По мнению некоторых экспертов, если отодвинуть фронт на 300 километров — к Киевской области, ракеты ATACMS могут падать на освобождённых территориях, поэтому вопрос с обеспечением безопасности, если США пойдут на передачу таких ракет, придётся решать радикально. Однако США могут преследовать и ещё одну цель, не связанную напрямую с эскалацией на Украине.

Они смотрят, как наши комплексы ПВО с помощью своих средств разведки реагируют. Им [НАТО] нужна информация, потому что они пока не решили главную задачу для своих ВВС — выявление, подавление или уничтожение эшелонированной российской системы ПВО. Алексей Леонков военный эксперт

Ещё 20 июля глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в том случае, если Киев получит от Запада дальнобойные системы, географические границы СВО расширятся. И они уже расширились до Николаева и Одессы. Если ракеты ATACMS всё-таки будут поставлены на Украину, то спецоперация ВС РФ может завершиться значительно западнее, чем считалось ранее. Ряд зарубежных аналитиков опасаются, что "линией безопасности" в этом случае может стать рубеж от Киева на севере до Одессы на юге, оборонять который истощённая боями украинская армия уже не сможет. Каким будет геополитический и экономический ландшафт Европы, если это произойдёт, предсказать невозможно.

Пуск ракеты ATACMS. Фото © Wikipedia Рискнет ли Запад поставить ракеты ATACMS на Украину? 0 Рискнут, но результата не добьются Не рискнут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев