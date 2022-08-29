Почему США и НАТО на самом деле оставили Киев без дальнобойных ракет для "Хаймарса" Оглавление Военная помощь Украине HIMARS на Украине HIMARS: характеристики и дальность стрельбы Главы США и стран НАТО считают, что сделали достаточно для формирования боеспособности Украины. На деле отказ от поставок может носить иной характер. 14373 14373 Ракетная система ATACMS. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma

Военная помощь Украине

Выступая на конференции в Магдебурге, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею Байдена не давать Киеву оружие для ударов по России. По его словам, Берлин не намерен провоцировать эскалацию конфликта. Напомним, что ещё в мае президент США Джо Байден отказал украинской власти в поставках ракетных систем большой дальности ATACMS. В июле об этом решении публично обмолвился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заметив, что американская сторона не намерена предпринимать шаги, которые могли бы спровоцировать начало третьей мировой войны.

На исходе лета Шольц напомнил, что члены НАТО стараются принимать решения коллективно, а значит, дальнобойных снарядов Украине не видать.

— Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно чётко. Он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным, — подчеркнул Шольц.

Ракета ATACMS. Фото © ТАСС / AP

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля", детище Lockheed Martin. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что модификация комплекса, в поставках которого Шольц, Байден и Салливан публично отказали Украине, фактически приравнивается к оружию массового поражения.

Берём HIMARS. У этой системы в кассете шесть ракет, и туда вместо них вставляется одна оперативно-тактическая ракета ATACMS. Это просто смена кассеты. У осколочно-фугасной дальность поражения 300 километров, последние версии дотягивают до значения 500 километров. Хотят сделать некий аналог нашего "Искандера". Но я пока не слышал о применении именно ATACMS дальностью в 300 километров, тем более в 500 километров, в каком-либо конфликте Алексей Леонков Военный эксперт

HIMARS на Украине

Пока единственное из дальнобойных орудий, которое удалось Киеву получить, — это HIMARS c дальностью пуска 80 километров. На сегодняшний день Киев получил 16 таких установок. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов передать ещё четыре комплекта, но этого так и не произошло. На этой неделе советник Офиса президента Украины Алексей Арестович попенял на борьбу между партиями США, что, по его мнению, и стало причиной то ли задержки, то ли отмены новых поставок.

При этом постоянно поступают новости о перехвате российской ПВО очередных ракет, выпущенных из HIMARS, о захвате, ликвидации или повреждении американских комплексов, а также об уничтожении складов с ракетами. ВСУ же пытаются их экономить, отводя после залпов из-под прямого контрбатарейного воздействия.

К тому же это сложные в плане использования комплексы, и сами украинцы их так нормально и не освоили, а уж о точности стрельбы и речи нет. Чтобы как-то исправить положение, американцы контролируют использование HIMARS. Каждый выстрел производится при непосредственном участии инструкторов НАТО и тех, кто стоит выше. Не стоит также забывать, что с помощью этих комплексов ВСУ пытаются удержать фронт протяжённостью 2500 километров. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что при таких масштабах 16 установок HIMARS — это очень мало, даже если их использовать предельно грамотно.

Высокомобильная реактивная артиллерийская система HIMARS. Фото © Flickr.com / Latvijas armija

Для того чтобы на что-то повлиять, нужно раз в 20 больше. Тут и говорить не о чем особо. Украине не помогли даже "Смерчи", которые по потенциалу, на мой взгляд, даже лучше, чем HIMARS. При той же дальности стрельбы боевая часть у "Смерча" 250 килограммов и 12 направляющих. У HIMARS боевая часть 90 килограммов и шесть направляющих Константин Сивков Военный эксперт

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, использование ракет ATACMS не переломит ситуацию с наступлением Российской армии, но приведёт к casus belli — формальному поводу для усиления огня.

Страны Запада не поставляют ATACMS, потому что Россия чётко сказала, что это уже такой вид оружия, после которого у нас начинают действовать совсем другие отношения с Западом. Это оружие массового поражения. Если такая ракета прилетает в наш населённый пункт, а Украина считает, что Крым — это её территория, при этом гибнут люди массово, мы открываем наши основы политики применения ядерного оружия, дальше действуем согласно инструкции Алексей Леонков Военный эксперт

HIMARS: характеристики и дальность стрельбы

Если даже допустить, что Украина получит оперативно-тактические блоки ATACMS, нужно отметить, что это хоть и мощное, но не безупречное оружие. Главный недостаток — прямая баллистическая траектория. Такая же, как у советских комплексов "Точка". По словам военного эксперта Марка Айзенманна, несмотря на присутствие блоков GPS, обеспечивающих точность поражения целей, маневрировать ATACMS не может. Российские системы ПВО, особенно ЗРК С-400 и С-500, способны уничтожать ракеты ATACMS и на этапе старта, и в полёте и на конечном отрезке полёта.

Ракеты ATACMS первых версий имеют очень простой профиль полёта. Кроме того, у расчётов ПВО достаточно времени на подготовку. Если цель находится в зоне максимальной удалённости, а скорость полёта такой ракеты, насколько я знаю, вдвое ниже, чем у российского "Искандера", у расчётов ПВО будет достаточно времени, чтобы её сбить Марк Айзенманн Военный эксперт

Опыт противодействия HIMARS у России уже есть, и, как показывает практика, для авиации и ракетных войск всё складывается удачно. В США хорошо понимают и возможности техники, и последствия, которые могут наступить для Украины после применения такого оружия. Кроме того, в США хорошо знают о способности Киева оперировать не военной, а психологической необходимостью. Если ATACMS применят по территории Запорожской АЭС, уладить этот скандал дипломатическим путём будет уже невозможно.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS. Фото © Wikipedia / sill-www.army.mil Почему США не передают Киеву ракеты ATACMS? 0 Их потеряют или уничтожат, репутация пострадает Боевая эффективность равна нулю Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев