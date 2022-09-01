Матвиенко: Главное достояние России не газ и не нефть, а люди и их мозги

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала россиян самым большим достоянием государства. Об этом она заявила в ходе общения с одним из студентов московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина. Парламентарий осмотрела учебные классы и приняла участие в торжественной линейке.

"У нас самое большое достояние в России не нефть, не газ. Это наши мозги, наши люди, которые способны [делать] всё. <...> Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете", — подчеркнула Матвиенко.

Сенатор отметила необходимость создать всё отечественное, особенно в критически важных отраслях, чтобы Россия не зависела от недружественных стран. По её словам, сейчас страна переживает непростой период, когда введены всевозможные санкции и оказывается огромное давление.

"Конечно, это непросто. Мы, безусловно, справимся, но в то же время это для нас вызов", — добавила парламентарий.