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1 сентября, 11:13

Матвиенко: Главное достояние России не газ и не нефть, а люди и их мозги

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала россиян самым большим достоянием государства. Об этом она заявила в ходе общения с одним из студентов московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина. Парламентарий осмотрела учебные классы и приняла участие в торжественной линейке.

"У нас самое большое достояние в России не нефть, не газ. Это наши мозги, наши люди, которые способны [делать] всё. <...> Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете", — подчеркнула Матвиенко.

Сенатор отметила необходимость создать всё отечественное, особенно в критически важных отраслях, чтобы Россия не зависела от недружественных стран. По её словам, сейчас страна переживает непростой период, когда введены всевозможные санкции и оказывается огромное давление.

"Конечно, это непросто. Мы, безусловно, справимся, но в то же время это для нас вызов", — добавила парламентарий.

Матвиенко оценила указ Путина об упрощённом получении гражданства РФ для всех украинцев

Матвиенко оценила указ Путина об упрощённом получении гражданства РФ для всех украинцев

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заверила, что у России достаточно ресурсов для победного завершения военной специальной операции на Украине. Она напомнила, что в этом году страна встречает 1 Сентября в непростой обстановке: Москве приходится противостоять коллективному Западу и НАТО, а не просто Вооружённым силам Украины.

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ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер

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