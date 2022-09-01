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1 сентября, 11:09

Один из лучших бомбардиров "Сочи" покинул команду

Выступавший за "Сочи" с момента основания клуба Максим Барсов покинул команду

Нападающий "Сочи" Максим Барсов покинул клуб. Об этом сообщается на сайте команды РПЛ.

29-летний форвард выступал за "Сочи" с момента основания клуба в 2018 году. За 53 матча он забил в составе команды 23 гола. В списке лучших бомбардиров в истории "Сочи" Барсов занимает второе место, уступая только эквадорцу Кристиану Нобоа (32 мяча).

"Мы благодарим Максима за этот большой путь в составе нашей команды и желаем всего наилучшего в дальнейшем!" говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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По информации "Матч ТВ", Барсов продолжит карьеру в нижнекамском "Нефтехимике", выступающем в первенстве Первой лиги.

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ФК "Сочи"

Роман Фейгин

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