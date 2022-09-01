Один из лучших бомбардиров "Сочи" покинул команду

Нападающий "Сочи" Максим Барсов покинул клуб. Об этом сообщается на сайте команды РПЛ.

29-летний форвард выступал за "Сочи" с момента основания клуба в 2018 году. За 53 матча он забил в составе команды 23 гола. В списке лучших бомбардиров в истории "Сочи" Барсов занимает второе место, уступая только эквадорцу Кристиану Нобоа (32 мяча).

"Мы благодарим Максима за этот большой путь в составе нашей команды и желаем всего наилучшего в дальнейшем!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.