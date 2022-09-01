Названы витамины, дефицит которых негативно влияет на мозг

Основные витамины, необходимые для поддержания работы мозга, принадлежат группе В, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, дерматолог, эксперт и консультант бренда Liposomal Vitamins Наталия Андрианова.

Эти витамины участвуют в энергообмене, без них нервные клетки истощаются и порой погибают. Также без них могут развиваться нейропатии, ухудшаться память и мыслительные способности.

Отдельно Андрианова обратила внимание на фолиевую кислоту (витамин В9). По её словам, низкий уровень фолата в крови свидетельствует о нарушениях мозговой деятельности и повышает возможность развития деменции. Зато добавление этого элемента в рацион помогает в том числе улучшить мозговую деятельность у людей с психическими расстройствами и когнитивными нарушениями, а также замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

"Дефицит тиамина [B1] может возникать при злоупотреблении алкоголем и приводить к когнитивным расстройствам, таким как снижение памяти, умственной работоспособности и другие. В свою очередь при недостатке магния могут наблюдаться беспокойство, нервозность, усталость, снижение внимания и памяти, головные боли. Важно отметить, что магний очень быстро уходит из организма при стрессе, поэтому он необходим для нашего организма, особенно в тревожные периоды, такие как начало учебного года", — подчеркнула специалист.

В свою очередь аскорбиновая кислота смягчает последствия физических и ментальных перегрузок, ускоряет мозговое кровообращение, помогает насыщать ткани кислородом, укрепляет оболочки капилляров и нейронов, а также помогает усваивать витамины группы B. Эксперт также подчеркнула, что при стрессе в организме быстро расходуется витамин С, поэтому за его наличием в организме также необходимо следить.

Плюс ко всему многие важные функции организма помогают поддерживать железо, заявила Андрианова. Оно влияет на уровень жизненной энергии, концентрацию внимания, процессы ЖКТ, иммунную систему и даже регуляцию температуры тела. Однако принимать железо эксперт посоветовала в липосомальной форме для лучшей эффективности. Она рассказала, что элемент коэнзим Q10 способствует насыщению энергией головной мозг, а токоферол или витамин Е — это антиоксидант, укрепляющий краткосрочную память и помогающий избавиться от перепадов настроения. При этом его основная задача — защищать нервные ткани от воздействия токсичных свободных радикалов.