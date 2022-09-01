Названы витамины, дефицит которых негативно влияет на мозг
Терапевт Андрианова рассказала, дефицит каких витаминов плохо влияет на мозг
Основные витамины, необходимые для поддержания работы мозга, принадлежат группе В, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, дерматолог, эксперт и консультант бренда Liposomal Vitamins Наталия Андрианова.
Эти витамины участвуют в энергообмене, без них нервные клетки истощаются и порой погибают. Также без них могут развиваться нейропатии, ухудшаться память и мыслительные способности.
Отдельно Андрианова обратила внимание на фолиевую кислоту (витамин В9). По её словам, низкий уровень фолата в крови свидетельствует о нарушениях мозговой деятельности и повышает возможность развития деменции. Зато добавление этого элемента в рацион помогает в том числе улучшить мозговую деятельность у людей с психическими расстройствами и когнитивными нарушениями, а также замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.
"Дефицит тиамина [B1] может возникать при злоупотреблении алкоголем и приводить к когнитивным расстройствам, таким как снижение памяти, умственной работоспособности и другие. В свою очередь при недостатке магния могут наблюдаться беспокойство, нервозность, усталость, снижение внимания и памяти, головные боли. Важно отметить, что магний очень быстро уходит из организма при стрессе, поэтому он необходим для нашего организма, особенно в тревожные периоды, такие как начало учебного года", — подчеркнула специалист.
В свою очередь аскорбиновая кислота смягчает последствия физических и ментальных перегрузок, ускоряет мозговое кровообращение, помогает насыщать ткани кислородом, укрепляет оболочки капилляров и нейронов, а также помогает усваивать витамины группы B. Эксперт также подчеркнула, что при стрессе в организме быстро расходуется витамин С, поэтому за его наличием в организме также необходимо следить.
Плюс ко всему многие важные функции организма помогают поддерживать железо, заявила Андрианова. Оно влияет на уровень жизненной энергии, концентрацию внимания, процессы ЖКТ, иммунную систему и даже регуляцию температуры тела. Однако принимать железо эксперт посоветовала в липосомальной форме для лучшей эффективности. Она рассказала, что элемент коэнзим Q10 способствует насыщению энергией головной мозг, а токоферол или витамин Е — это антиоксидант, укрепляющий краткосрочную память и помогающий избавиться от перепадов настроения. При этом его основная задача — защищать нервные ткани от воздействия токсичных свободных радикалов.
Ранее терапевт Чернышова предупредила об опасностях регулярного приёма витаминов. Эксперт сослалась на многочисленные исследования, доказавшие, что регулярный приём поливитаминов в таблетках не несёт особой пользы, зато может нанести сильный вред.
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