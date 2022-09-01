Захарова упрекнула ЕС в "сжигании мостов" между людьми из-за решения по визам

Россия считает решение Евросоюза о приостановке соглашения об упрощённом визовом режиме попыткой расколоть российское общество, что является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что некоторые государства ЕС, в том числе прибалтийские, начали препятствовать получению россиянами шенгенских виз. Это выражалось в затягивании сроков рассмотрения заявлений или отказе принимать документы без объяснения причин.

"По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", — указала Захарова.

Она упрекнула Евросоюз в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми и отметила, что Россия не собирается ему уподобляться. Однако Москва оставляет за собой право на ответные меры по защите интересов россиян и обеспечению собственной национальной безопасности.