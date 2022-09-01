Лукашенко похвастался первым ноутбуком с 12% белорусских компонентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер, в котором 12% компонентов — собственного производства республики. Презентация ноутбука, созданного на заводе "Горизонт", состоялась в ходе открытого урока истории, который показали в прямом эфире во всех школах и вузах страны.

Лукашенко презентовал белорусский компьютер. Видео © t.me / Пул Первого

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. Это первый компьютер — № 1, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, — процессоры, программное обеспечение — и создать этот компьютер", — сообщил он.

Сразу же после этого он признался: ноутбук лишь на 12% состоит из белорусских деталей, но к концу года "будет 30%". По его словам, пощупав девайс, никто бы не понял, что он создан именно на заводе "Горизонт" в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что это говорит об огромном потенциале республики.