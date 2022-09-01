Лукашенко похвастался первым ноутбуком с 12% белорусских компонентов
Лукашенко представил первый белорусский ноутбук
Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер, в котором 12% компонентов — собственного производства республики. Презентация ноутбука, созданного на заводе "Горизонт", состоялась в ходе открытого урока истории, который показали в прямом эфире во всех школах и вузах страны.
Лукашенко презентовал белорусский компьютер. Видео © t.me / Пул Первого
"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. Это первый компьютер — № 1, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, — процессоры, программное обеспечение — и создать этот компьютер", — сообщил он.
Сразу же после этого он признался: ноутбук лишь на 12% состоит из белорусских деталей, но к концу года "будет 30%". По его словам, пощупав девайс, никто бы не понял, что он создан именно на заводе "Горизонт" в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что это говорит об огромном потенциале республики.
Ранее Лайф писал, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.
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