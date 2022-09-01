Лавров пошутил про свои самые весёлые студенческие истории "с пометкой 18+"

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что самые весёлые истории его студенческих лет — с пометкой 18+. Он поделился этим в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю Дня знаний.

"Поскольку это студенческая жизнь, то это автоматически 18+", — отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос одной из студенток.

Он рассказал, что в годы его юности происходило много всего интересного. Дипломат вспомнил, как они писали и ставили капустники, веселились в стройотрядах, сочиняли песни и исполняли их у костра, организовывали соревнования между палатками.

"Наверное, пока я на этом остановлюсь", — заключил Лавров под аплодисменты и смех в зале.