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1 сентября, 11:36

Александр Емельяненко разбил арбуз одним ударом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором разбивает одним ударом кулака арбуз.

Всего 41-летний спортсмен провёл в ММА 38 поединков, одержав 28 побед. Девять раз он уступил, ещё один бой был признан ничейным. Последний раз он выигрывал в октагоне в июле 2018 года.

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Напомним, сейчас Емельяненко ведёт подготовку к бою с Вячеславом Дациком, который состоится в Москве 24 сентября.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин

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