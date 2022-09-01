Александр Емельяненко разбил арбуз одним ударом
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором разбивает одним ударом кулака арбуз.
Всего 41-летний спортсмен провёл в ММА 38 поединков, одержав 28 побед. Девять раз он уступил, ещё один бой был признан ничейным. Последний раз он выигрывал в октагоне в июле 2018 года.
Напомним, сейчас Емельяненко ведёт подготовку к бою с Вячеславом Дациком, который состоится в Москве 24 сентября.
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ТАСС / Валерий Шарифулин