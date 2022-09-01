В Челябинске двухлетний малыш провалился в люк на глазах у родителей и чудом выжил

В Челябинске двухлетний малыш провалился в открытый канализационный колодец глубиной несколько метров. Как родители рассказали в беседе с Лайфом, ребёнок родился в рубашке и чудом не пострадал, однако теперь они готовят иск в суд.

В Челябинске двухлетний малыш провалился в канализационный колодец глубиной несколько метров и чудом выжил. Видео © LIFE

Семья живёт в районе новостроек, поэтому на улицах много строительного мусора. Так и злосчастная дыра была лишь немного прикрыта бетонными блоками. Когда маленький Артём упал в люк, оказалось, что и внутри много стройматериалов, о которые легко пораниться, — гвозди и доски.

Как рассказали местные жители, люк открыт уже не менее года. Причём никому до него никогда особо не было дела. Иногда его пытаются закрыть подручными средствами, например выброшенной дверью, но позже "затычка" всё равно пропадает.

Едва не случившаяся трагедия всё же послужила толчком к действиям. После инцидента СК и прокуратура начали проверку, в результате которой оказалось, что опасный колодец совершенно бесхозный. Он не закреплён ни за одной коммунальной службой города. После резонанса яму кое-как засыпали, сбросив туда те самые бетонные блоки. А же сегодня люк наконец закрыли крышкой, уложив сверху новые балки, видимо для совершенства конструкции.