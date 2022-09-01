Составлен топ-10 стран, туристы из которых чаще всего посещали Петербург

В десятку стран, жители которых наиболее часто совершали туристические поездки в российскую Северную столицу, вошли Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Армения, Турция, Индия, Сербия, ОАЭ и Республика Корея, рассказали газете "Петербургский дневник" в Комитете по развитию туризма.

"Количество туристских прибытий за восемь месяцев в Санкт‑Петербург составило 5,54 миллиона. Иностранцев — 160 тысяч, что не превышает трёх процентов в общем объёме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года", — сообщили в ведомстве.

Там также обратили внимание на тенденцию последних двух лет, направленную на расширение географии иностранных туристов. Так, среди них появились представители Катара, Ливана, Ирана и Марокко, в том числе посещающие Москву.

В 2023 году в Петербурге ожидают потока туристов из стран Азии, в том числе из Таиланда, Вьетнама и Южной Кореи. Путешественники из этих стран, как правило, тратят больше денег. Для привлечения новых туристов Северная столица проводит роуд-шоу с целью показать наиболее интересные достопримечательности.