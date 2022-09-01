В Истре мусоровоз насмерть сбил девочку на глазах у мамы, женщина упала в обморок
Мусоровоз сбил двух девочек пяти и четырёх лет в Истре, Московская область. Одна из малышек погибла на месте, её мать при виде тела упала в обморок, сообщает SHOT.
Место гибели девочки под колёсами мусоровоза в Истре. Видео © SHOT
Вторая девочка доставлена в больницу. На кадрах с места трагедии видно, что сначала мать напала на водителя большегруза. Потом же она падает прямо на дорогу без сознания. Виновник страшного ДТП тоже не смог сдержать слёз. После трагедии он причитал: "Я ребёнка задавил насмерть". Информацию о жуткой аварии подтвердила помощник руководителя регионального управления СКР Анна Тертичная.
"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала Тертичная. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, ведутся допросы свидетелей, очевидцев и родителей девочек.
Ранее Лайф писал, что скорая с беременной женщиной попала в смертельное ДТП под Красноярском. Погибла медсестра. Водитель медицинского автомобиля не уступил дорогу фуре, в итоге последняя протаранила служебную машину. Водителя и беременную пациентку доставили в больницу.
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