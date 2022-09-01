Погибшая в Истре под колёсами мусоровоза пятилетняя девочка шла на школьную линейку
Погибшая в Подмосковье под колёсами мусоровоза пятилетняя девочка шла на школьную линейку. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".
Как видно на кадрах страшной трагедии, которые публиковал Лайф, дети переходили дорогу в неположенном месте. Огромная машина в этот момент выезжала со второстепенной дороги, и водитель просто-напросто не заметил девочек.
Напомним, что ЧП произошло в подмосковной Истре. Пятилетняя девочка скончалась на месте ДТП, а за жизнь её трёхлетней сестры сейчас борются врачи. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же в панике случилась истерика.
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