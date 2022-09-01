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1 сентября, 12:39

Истошные крики и обморок матери: Видеорегистратор снял момент наезда мусоровоза на двух девочек в Истре

Появилось видео наезда мусоровоза на двух девочек на глазах у мамы в Истре

Видеорегистратор снял страшные кадры наезда мусоровоза на маленьких девочек в подмосковной Истре. Видео публикует SHOT.

Видеорегистратор снял момент наезда мусоровоза на маленьких девочек в подмосковной Истре. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что малышки выходят на дорогу и продолжают уверенно идти вперёд. Будто заранее угадывая трагичный исход, водитель авто с видеорегистратором начинает сигналить в попытке остановить мусоровоз. Однако дети оказались в его слепой зоне. В результате трагедии одна из малышек погибла на месте, вторую девочку госпитализировали с травмами. Сейчас врачи пытаются сделать всё возможное для её спасения.

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Также на кадрах, снятых с другого ракурса, видно, как мать напала на водителя большегруза. После выплеска эмоций женщина упала прямо на дорогу без сознания. При этом и сам виновник страшного ДТП не смог сдержать слёз. После трагедии он причитал: "Я ребёнка задавил насмерть".

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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