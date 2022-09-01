Истошные крики и обморок матери: Видеорегистратор снял момент наезда мусоровоза на двух девочек в Истре

На кадрах видно, что малышки выходят на дорогу и продолжают уверенно идти вперёд. Будто заранее угадывая трагичный исход, водитель авто с видеорегистратором начинает сигналить в попытке остановить мусоровоз. Однако дети оказались в его слепой зоне. В результате трагедии одна из малышек погибла на месте, вторую девочку госпитализировали с травмами. Сейчас врачи пытаются сделать всё возможное для её спасения.