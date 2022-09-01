Спикер Рады Стефанчук призвал Зеленского баллотироваться на второй срок

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно баллотироваться на второй срок. Такое мнение в беседе с украинским изданием "Левый берег" высказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли второй раз [на президентские выборы]. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что надо идти", — сказал он.

При этом Стефанчук выразил уверенность в том, что "после победы Украины" страну ждёт большой рост во всех сферах.