Спикер Рады Стефанчук призвал Зеленского баллотироваться на второй срок
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно баллотироваться на второй срок. Такое мнение в беседе с украинским изданием "Левый берег" высказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
"Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли второй раз [на президентские выборы]. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что надо идти", — сказал он.
При этом Стефанчук выразил уверенность в том, что "после победы Украины" страну ждёт большой рост во всех сферах.
Ранее на Западе назвали возможного кандидата на пост президента Украины вместо Зеленского. По информации газеты Bild, это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Западные СМИ полагают, что Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес, а украинские журналисты пророчат последнему отставку уже осенью. Впрочем, в Киеве открещиваются от кадровых перестановок и ссылаются на то, что главком нужен сейчас на своём посту. Срок полномочий действующего главы Украины подойдёт к концу в 2024 году.
ТАСС / EPA / RAFAL GUZ