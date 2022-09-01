Занимающаяся трансфером Захаряна в "Челси" агент заявила, что сделка в ближайшее время не состоится
Трансфер Захаряна из "Динамо" в "Челси" может быть оформлен не ранее зимы
Агент Рафаэла Пимента, занимающаяся трансфером полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна в лондонский "Челси", заявила, что 1 сентября переход точно не состоится. Об этом сообщает "РБ Спорт".
Именно в первый день осени в Англии закрывается летнее трансферное окно. Не исключено, что оформление сделки будет отложено до зимы.
"Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Нет, это невозможно", — сказал Пимента.
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Ранее Лайф сообщал, что "Челси" предложил за 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы готовы были подписать с полузащитником контракт до 2028 года с зарплатой более миллиона евро за сезон.
ФК "Динамо"