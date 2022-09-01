Занимающаяся трансфером Захаряна в "Челси" агент заявила, что сделка в ближайшее время не состоится

Агент Рафаэла Пимента, занимающаяся трансфером полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна в лондонский "Челси", заявила, что 1 сентября переход точно не состоится. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Именно в первый день осени в Англии закрывается летнее трансферное окно. Не исключено, что оформление сделки будет отложено до зимы.