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1 сентября, 13:20

Почти в 600 школах Донецкой Народной Республики начался учебный процесс

1 сентября учебный процесс начался в 594 школах Донецкой Народной Республики, более трёхсот из них обучают школьников в дистанционном формате. Об этом журналистам рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Сегодня в дистанционном формате много линеек провели, 300 с лишним школ — на дистанте, все остальные школы — очные, открылись уроком "Моя история". Все наши руководители органов власти посетили большое количество школ, провели уроки", — сказал он.

Он подчеркнул, что часть из них удалось отремонтировать благодаря помощи регионов России. Кроме того, Минпросвещения совместно с субъектами РФ полностью обновило учебный фонд в школах ДНР, а в большинстве из них появились компьютерные классы. Этим поддержка со стороны страны не ограничивается: по словам Хоценко, следующий год будет ещё большим годом развития.

Кравцов: Минпросвещения готовит учебник по классическому украинскому языку

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Ранее секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин открыли школу № 65 в Мариуполе, которая была восстановлена в рамках шефства над городом Санкт-Петербурга. В школе сядут за парты более 1000 детей. В ней есть бассейн, оборудованы новые кабинеты, а на территории — футбольное поле. Строители из Петербурга смогли завершить работы за 40 дней.

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ТАСС / Эрик Романенко

Оксана Попова

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