Почти в 600 школах Донецкой Народной Республики начался учебный процесс

1 сентября учебный процесс начался в 594 школах Донецкой Народной Республики, более трёхсот из них обучают школьников в дистанционном формате. Об этом журналистам рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Сегодня в дистанционном формате много линеек провели, 300 с лишним школ — на дистанте, все остальные школы — очные, открылись уроком "Моя история". Все наши руководители органов власти посетили большое количество школ, провели уроки", — сказал он.

Он подчеркнул, что часть из них удалось отремонтировать благодаря помощи регионов России. Кроме того, Минпросвещения совместно с субъектами РФ полностью обновило учебный фонд в школах ДНР, а в большинстве из них появились компьютерные классы. Этим поддержка со стороны страны не ограничивается: по словам Хоценко, следующий год будет ещё большим годом развития.