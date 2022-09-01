Волочкова, Буланова и другие российские звёзды поделились воспоминаниями о 1 Сентября

В День знаний отечественные звёзды поделились своими воспоминаниями о 1 Сентября. В интервью газете "Петербургский дневник" они признались, что ценить школьные годы стали с возрастом.

Так, Анастасия Волочкова призналась, что вспоминает школьные годы как страшный сон. По её словам, она много времени проводила в балетной школе, а домашние задания приходилось делать в метро или автобусе. Балерина призналась, что сталкивалась и с другими трудностями: завистью одноклассниц, потерей родителями жилья, необходимостью ютиться большой семьёй в тесной коммуналке. При этом балерина похвасталась, что окончила Академию русского балета имени Вагановой с красным дипломом.

"Несмотря на то что я ненавидела математику, моя самая любимая учительница Ирина Николаевна Маленкова преподавала именно этот предмет. Сейчас ей 89 лет, и мы до сих пор поддерживаем отношения. Я не хочу поздравлять её с 1 Сентября, потому что не хочу иметь хоть какое-то отношение к этому якобы празднику. У меня каждый день праздник, поэтому я могу позвонить ей в любое время", — рассказала Волочкова.

Актёр Дмитрий Лысенков с первого дня из-за своей фамилии получил от одноклассников обидное прозвище Лысенький, которое сохранилось за ним на многие годы, несмотря на пышную причёску. По словам Лысенкова, до пятого класса 1 Сентября не было для него праздником, пока он не перешёл в другую школу — "самую красивую в городе".

"Я, как и многие мои одноклассники, всегда приносил цветы классному руководителю и особо любимым учителям. Почти всегда это были букеты из цветов, которые росли на даче, например астры или гладиолусы. Однако учителя забирали домой всего несколько цветочков, остальные не без помощи старшеклассников они относили на Пискарёвское кладбище", — вспоминает Лысенков.

Певица Татьяна Буланова заявила, что никогда не любила школу. До сих пор она ассоциируется у певицы с наступающей осенью, нелюбимой порой. Буланова хоть и училась хорошо, страдала от необходимости делать то, что нужно, а не то, что хочется. При этом она отметила, что школа полезна тем, что учит дисциплине и мобилизации, когда нужно делать то, что не нравится.

"С возрастом моё мнение не изменилось, однако пока оба моих сына были маленькими, я, разумеется, говорила, что 1 Сентября — это праздник, а в школе можно получить новые знания. Когда они выросли, начала говорить честно: "Да, вам там скучно, но туда надо идти и нет никаких вариантов". Хотя мне бы очень хотелось, чтобы учителя могли заинтересовать детей, чтобы им не было так тяжело и сложно", — сообщила Буланова.

Режиссёр Владислав Фурманов в школьные годы не верил учителям, утверждавшим, что это время — лучшее в жизни человека, зато с возрастом изменил своё мнение. При этом он рассказал, что 1 Сентября стало для него праздником, когда он обзавёлся друзьями. По его воспоминаниям, и учителя, и ученики были хорошие и даже имевшиеся там хулиганы "не перегибали", не устраивали массовых драк, а только периодически проводили розыгрыши, из-за которых срывались уроки. По воспоминаниям Фурманова, и его самого наказывали за проступки. Так, например, ему пришлось однажды строить детскую площадку, а в другой раз рисовать плакат "Хлеб всему голова", который до сих пор висит в школе на стене.

"Собраться в школу было своеобразным испытанием. Для начала надо было где-то купить форму, а после достать канцтовары. Помню, мне из Гатчины привезли новую форму с брюками клёш, тогда это было очень модно, поэтому я очень гордился своим костюмом и тщательно начищал ботинки, чтобы выглядеть ещё круче", — рассказал Фурманов.

Блогер и сооснователь благотворительного фонда "Звёзды детям" Милана Тюльпанова вспомнила, что 1 Сентября именно её удостоили чести дать первый звонок, размахивая колокольчиком на плече у старшеклассника. Поэтому для неё 1 Сентября до сих пор остаётся особенным днём. К тому же в этот день всегда происходила встреча с друзьями, по которым она успевала соскучиться за лето. В этом году Тюльпанова отдала в первый класс своего сына.

"Я училась в трёх разных школах, две из которых государственные и одна частная. И именно в государственной школе я встретила своего любимого учителя. Он был очень крутой мужик, который не просто вёл математику, а делал это так, что даже я, гуманитарий, начала понимать предмет. Пятёрки он практически не ставил, но даже четвёрка считалась чем-то невозможным", — вспомнила Тюльпанова.

Актёр Андрей Носков утверждает, что отнёсся к своей первой линейке как к походу в зоопарк или в парк аттракционов, так как много слышал о школе и ему не терпелось в ней побывать. Второй класс для актёра начался уже в другой школе, что, конечно, прибавило трудностей. Однако с появлением друзей 1 Сентября превратилось для него в настоящий праздник. Актёр вспомнил, что редко тратил деньги на цветы, потому что собирал их по дороге в школу. Однако, по его словам, на такие букеты никто не жаловался, так как они были огромными и красивыми.

"Когда у меня появился сын Тимофей, я снова вспомнил, что 1 Сентября — это праздник, и по мере возможности сопровождал его в школу. В этом году в первый класс идёт моя младшая дочь Глафира. К сожалению, я не смогу быть с ней рядом 1 Сентября, потому что у меня съёмки в Москве", — заявил актёр.