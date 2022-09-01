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Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 09:10
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Лазарев, Бородина и ещё восемь звёзд, укравших 1 Сентября у собственных детей

Оглавление
Звезда Comedy Woman Елена Борщёва с младшей дочкой — первоклассницей Умой — и мужем Валерием Юшкевичем
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс с младшим сыном Семёном
Поп-король Филипп Киркоров проводил сына Мартина в четвёртый класс, а дочь Аллу-Викторию — в пятый
Второклассник Никита с папой Сергеем Лазаревым
Екатерина Волкова (Вера из сериала "Воронины") вместе с супругом Андреем Карповым отвела дочь Лизу в пятый класс
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская за утро успела побывать на линейках в двух разных школах: дочку Яну отправила в восьмой класс, а сына Арсения — в четвёртый
Дочка солистки A&#x27;Studio Кэти Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана Оливия пошла в первый класс
Телеведущая Ксения Бородина сама выглядит как школьница
Сын заслуженной артистки России Ольги Кабо Виктор в этом году перешёл в четвёртый класс
Певица Слава и её дочка-пятиклассница Тоня

Когда папа или мама — звёзды первой величины, ты всегда на вторых ролях, даже на Дне знаний, ведь все смотрят не на тебя. Собрали подборку фото и видео, как знаменитости провожали детей в школу.

Звезда Comedy Woman Елена Борщёва с младшей дочкой — первоклассницей Умой и мужем Валерием Юшкевичем

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / valerasupertrener

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / valerasupertrener

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс с младшим сыном Семёном

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bledans

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bledans

Поп-король Филипп Киркоров проводил сына Мартина в четвёртый класс, а дочь Аллу-Викторию — в пятый

Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Второклассник Никита с папой Сергеем Лазаревым

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Екатерина Волкова (Вера из сериала "Воронины") вместе с супругом Андреем Карповым отвела дочь Лизу в пятый класс

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская за утро успела побывать на линейках в двух разных школах: дочку Яну отправила в восьмой класс, а сына Арсения — в четвёртый

Фото © Telegram / Юлия Барановская

Фото © Telegram / Юлия Барановская

Дочка солистки A'Studio Кэти Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана Оливия пошла в первый класс

Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / keti_one_official

Телеведущая Ксения Бородина сама выглядит как школьница

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Сын заслуженной артистки России Ольги Кабо Виктор в этом году перешёл в четвёртый класс

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kabo_olga

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kabo_olga

Певица Слава и её дочка-пятиклассница Тоня

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava, Виктория Камнева

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava, Виктория Камнева

Кем были главные юмористки страны до Comedy Woman и в кого превратились после
Кем были главные юмористки страны до Comedy Woman и в кого превратились после
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey, © Telegram / Юлия Барановская

Марта Белова
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