Лазарев, Бородина и ещё восемь звёзд, укравших 1 Сентября у собственных детей
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Когда папа или мама — звёзды первой величины, ты всегда на вторых ролях, даже на Дне знаний, ведь все смотрят не на тебя. Собрали подборку фото и видео, как знаменитости провожали детей в школу.
Звезда Comedy Woman Елена Борщёва с младшей дочкой — первоклассницей Умой — и мужем Валерием Юшкевичем
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Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс с младшим сыном Семёном
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bledans
Поп-король Филипп Киркоров проводил сына Мартина в четвёртый класс, а дочь Аллу-Викторию — в пятый
Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Второклассник Никита с папой Сергеем Лазаревым
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Екатерина Волкова (Вера из сериала "Воронины") вместе с супругом Андреем Карповым отвела дочь Лизу в пятый класс
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Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская за утро успела побывать на линейках в двух разных школах: дочку Яну отправила в восьмой класс, а сына Арсения — в четвёртый
Фото © Telegram / Юлия Барановская
Дочка солистки A'Studio Кэти Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана Оливия пошла в первый класс
Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / keti_one_official
Телеведущая Ксения Бородина сама выглядит как школьница
Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Сын заслуженной артистки России Ольги Кабо Виктор в этом году перешёл в четвёртый класс
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kabo_olga
Певица Слава и её дочка-пятиклассница Тоня
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava, Виктория Камнева
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey, © Telegram / Юлия Барановская