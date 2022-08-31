Страсть Ди Каприо к молодым моделям, или Зачем Лео установил возрастной лимит для подружек

В списке завидных женихов пополнение: оскароносный актёр Леонардо Ди Каприо расстался с актрисой и моделью Камилой Морроне. Сердце 47-летней звезды Голливуда вновь свободно, утверждает журнал People. Лео и Камила не впускали в отношения посторонних, о том, чем жил союз, известно не так уж и много. Считается, что Ди Каприо начал встречаться с Морроне примерно в январе 2018-го — влюблённые тогда были замечены на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо, США). Они дебютировали как пара в феврале 2020-го на церемонии вручения премии "Оскар".

Источники издания уверяют, что в пандемийном 2020-м актёр и модель проводили вместе 24/7, были очень близки. В июле 2022-го во время длинных выходных по случаю Дня независимости США Ди Каприо и его ненаглядную видели вместе на пляже в Малибу. А в августе Камила отправилась в Сен-Тропе вместе с мамой, Лео рядом не наблюдалось. На прошлой неделе актёр был замечен на ужине в Лос-Анджелесе в компании друзей.

Пара была вместе больше четырёх лет, несмотря на большую разницу в возрасте: Ди Каприо годится модели в отцы. Камилу, которой в июне исполнилось 25 лет, это ничуть не смущало. Вот что она заявляла в интервью Los Angeles Times.

В Голливуде и в мировой истории так много отношений, когда у людей большая разница в возрасте. Я просто думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с тем, с кем хочет встречаться Камила Морроне Актриса, модель

А вот у Лео, похоже, есть возрастной лимит для подружек-моделей. Ну или пунктик. Иначе как объяснить, что артист буквально отказывается встречаться с теми, кто старше 25. Возможно, Ди Каприо, которому через два года стукнет 50, просто молодится за счёт прелестниц рядом или питает слабость к тем, кто помладше. Вспоминаем, почему в Голливуде уже давно шутят, что у девушек Леонардо срок годности — 25 лет.

Нина Агдал (2016–2017)

Датская модель Нина Агдал. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ninaagdal

Датская модель Нина Агдал закрутила роман с Ди Каприо летом 2016-го. Красотке тогда было 24 года, она была востребована благодаря фотосессиям для известного на весь мир бренда нижнего белья Victoria's Secret, снималась для издания Sports Illustrated. Роман долго не продлился: в мае 2017 года парочка рассталась, возможно потому, что Нине к тому моменту уже было 25.

Келли Рорбах (2015)

Американская модель и актриса Келли Рорбах. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kellyrohrbach

В 2015 году Лео недолго встречался с другой моделью журнала Sports Illustrated — Келли Рорбах, которой на тот момент было 25 лет. В начале января 2016-го появились сообщения о том, что пара рассталась полюбовно. Так совпало, что в конце месяца Рорбах праздновала 26-летие. После расставания с Ди Каприо девушка громко заявила о себе: стала звездой фильма "Спасатели Малибу" 2017 года, а потом выскочила замуж за миллиардера Стюарта Уолтона, наследника империи Walmart.

Тони Гаррн (2013–2014)

Топ-модель Тони Гаррн. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tonigarrn, Guy Aroch

Немецкая топ-модель Тони Гаррн, которой сейчас 30 лет, появлялась в рекламных кампаниях практически всех известных дизайнерских лейблов, но по-настоящему прославилась на подиумах, когда начала появляться на показах мод Victoria's Secret. Очевидно, Ди Каприо не потребовалось много времени, чтобы очаровать блондинку-модель. Актёр и манекенщица провстречались около полутора лет, с 2013 по 2014 год, прежде чем расстались примерно в то время, когда актёр был замечен выходящим из ночного клуба в Майами в компании 20 девушек.

Эрин Хизертон (2012)

Американская топ-модель Эрин Хизертон наиболее известна как один из ангелов Victoria's Secret. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / erinheathertonlegit, Russel James

До отношений с Гаррн Лео год встречался с тогдашним ангелом Victoria's Secret Эрин Хизертон, девушке на тот момент было 22 года. Ди Каприо и Хизертон были впервые замечены вместе в Сиднее, когда Лео снимался в "Великом Гэтсби". Рассталась пара по той причине, что "время было неподходящим". А у актёра оно вообще когда-нибудь было подходящим?

Блейк Лайвли (2011)

Блейк Лайвли. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / blakelively

Актрису и модель Блейк Лайвли многие знают как супругу Райана Рейнольдса, но некоторые забыли, что и она успела повстречаться с Ди Каприо. До того как Блейк стала миссис Рейнольдс, у звезды "Сплетницы" был бурный роман, который, казалось, был взят прямо из сюжетной линии Серены ван дер Вудсен. Лео было 36, ей — 23. Блейк познакомилась с Ди Каприо на Каннском кинофестивале 2011 года (где они были замечены уютно устроившимися на яхте Стивена Спилберга), а потом отправились в путешествие по миру. Парочка объявила о разрыве в октябре, а уже в 2012-м Лайвли вышла замуж за Рейнольдса.

Бар Рафаэли (2005–2011)

Бар Рафаэли. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / barrefaeli

Отношения Лео с израильской моделью Бар Рафаэли остаются одними из самых долгих на сегодняшний день (возможно, потому что имели место маленькие "перерывы"-расставания). Ди Каприо и Рафаэли начали встречаться во второй половине 2005 года, познакомившись на вечеринке U2 в Вегасе. Ей было 20. В течение следующих пяти лет они вместе посещали гала-концерты, путешествовали из Франции в Мексику и Израиль и много раз ходили на игры "Лос-Анджелес Лейкерс". Весной 2011-го они окончательно разошлись, как раз перед 26-летием Бар.

Жизель Бюндхен (1999–2005)

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gisele