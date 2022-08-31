25 лет без принцессы Дианы: Кто на самом деле виновен в смерти королевы людских сердец
25 лет назад, 31 августа 1997-го, трагически погибла леди Ди. Вспоминаем, за что любили принцессу Диану, и рассказываем, кто может быть ответственен за гибель королевы людских сердец.
Принцесса Диана: за что её любили
Диана, принцесса Уэльская. Фото © Getty Images/Tim Graham
Феномен популярности принцессы Дианы — леди с ангельской внешностью и бунтарским нравом — объяснила её биограф, писательница Екатерина Мишаненкова. По её мнению, невозможно однозначно относиться к личности принцессы Уэльской.
Главный свет её образа в том, что она отличалась большой жертвенностью, сочувствием, желанием помогать людям, которые оказались в кризисной ситуации
Диане было 20 лет, когда она вышла замуж за сына британской королевы Елизаветы II, наследника престола Чарльза. Спенсер была полна надежд и мечтаний, как любая молодая девушка, а ещё верила, что в монаршей семье царят добро, умиротворение, уважение.
К сожалению, реальность оказалась другой. Муж её не любил, изменял, свекровь унижала
Диане ничего не оставалось, как начать искать любовь на стороне. Первые романы леди Ди не сопровождались изменами, заметила Мишаненкова в разговоре с "Вечерней Москвой". Принцесса попросту искала людей, которые способны оценить её по достоинству, полюбить. Она искренне влюблялась, с головой погружаясь в омут чувств. При этом леди Диана остро реагировала на критику — и негативную, и позитивную.
Когда её хвалили, благодарили, она расцветала и была готова облагодетельствовать весь мир. Но стоило попасть в прессу чему-то негативному, она впадала в депрессию, у нее начиналась булимия, обострялись психические нарушения
Принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз в первый учебный день принца Уильяма в Итоне. Фото © Getty Images/Tom Wargacki/WireImage
В семье королевы единственным лучиком света для Дианы был супруг Елизаветы II, принц Филипп. Именно герцог Эдинбургский относился к избраннице сына хорошо, остальные же всё время критиковали. Принцесса подпитывалась от добрых дел, которые совершала, особенно когда видела отдачу.
Леди Ди несла свет в мир и пыталась одарить каждого своей любовью. Она была самой стильной персоной XX века. Её образы изучены до последней пуговицы. Диана неповторима, она своей энергией и образом затмевала саму королеву и даже принца Чарльза, что вызывало ещё больше ненависти к ней у членов королевской семьи
Отношения принцессы Дианы, к тому моменту уже разведённой, с миллиардером Доди аль-Файедом могли стать вполне счастливыми, если бы не гибель обоих в автомобильной катастрофе, добавила Мишаненкова.
Доди Аль-Файед даже хотел выстроить отношения с сыновьями принцессы. Вполне возможно, что, не случись беды, у них бы всё вышло
Принцесса Диана и Доди Файед. Фото © Getty Images/PA Images
Кто виновен в смерти принцессы Дианы?
31 августа 1997 года принцесса Диана попала в автомобильную катастрофу. ДТП произошло в Париже, в туннеле перед мостом Альма на набережной реки Сена. Вместе с леди Ди в автомобиле Mercedes S280 находились аль-Файед и водитель Анри Поль, а также телохранитель Тревор Рис-Джонс. Миллиардер и шофёр погибли мгновенно, бодигард выжил, но не помнит событий, а Диана умерла в больнице через два часа после аварии. Причина случившегося не вполне ясна, однако известно, что пассажиры, в том числе сама Диана, не были пристёгнуты, автомобиль ехал со скоростью, превышающей лимит в два раза, а содержание алкоголя в крови Поля на момент ДТП было в три раза больше допустимых значений.
Есть целый ряд версий, почему погибла принцесса Диана: одни считают, что причина катастрофы — алкогольное опьянение водителя, другие строят теории заговора, третьи обвиняют папарацци, преследовавших машину с Дианой. А следователи корят себя за то, что так и не смогли найти Fiat Uno, якобы подрезавший "мерседес" с принцессой в ту ночь. О своих переживаниях на этот счёт детективы рассказали в новом документальном фильме Investigating Diana: Death In Paris.
Принцесса Диана во время банкета в Новой Зеландии. Фото © Getty Images/Tim Graham Photo Library
Этот Fiat — не галлюцинация. Это не наша придумка, "утка", выдуманная для отвлечения внимания. Он существует
На мой взгляд, единственная дверь, которая остаётся открытой, — показания водителя Fiat Uno
Принцесса Диана с сыновьями принцем Уильямом (слева) и принцем Гарри на лыжном отдыхе в Лехе, Австрия. Фото © Getty Images/Jayne Fincher/Princess Diana Archive
Getty Images / Bettmann