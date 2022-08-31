25 лет без принцессы Дианы: Кто на самом деле виновен в смерти королевы людских сердец

Принцесса Диана: за что её любили

Диана, принцесса Уэльская. Фото © Getty Images/Tim Graham

Феномен популярности принцессы Дианы — леди с ангельской внешностью и бунтарским нравом — объяснила её биограф, писательница Екатерина Мишаненкова. По её мнению, невозможно однозначно относиться к личности принцессы Уэльской.

Главный свет её образа в том, что она отличалась большой жертвенностью, сочувствием, желанием помогать людям, которые оказались в кризисной ситуации Екатерина Мишаненкова писательница, биограф принцессы Дианы

Диане было 20 лет, когда она вышла замуж за сына британской королевы Елизаветы II, наследника престола Чарльза. Спенсер была полна надежд и мечтаний, как любая молодая девушка, а ещё верила, что в монаршей семье царят добро, умиротворение, уважение.

К сожалению, реальность оказалась другой. Муж её не любил, изменял, свекровь унижала Екатерина Мишаненкова писательница, биограф принцессы Дианы

Диане ничего не оставалось, как начать искать любовь на стороне. Первые романы леди Ди не сопровождались изменами, заметила Мишаненкова в разговоре с "Вечерней Москвой". Принцесса попросту искала людей, которые способны оценить её по достоинству, полюбить. Она искренне влюблялась, с головой погружаясь в омут чувств. При этом леди Диана остро реагировала на критику — и негативную, и позитивную.

Когда её хвалили, благодарили, она расцветала и была готова облагодетельствовать весь мир. Но стоило попасть в прессу чему-то негативному, она впадала в депрессию, у нее начиналась булимия, обострялись психические нарушения Екатерина Мишаненкова писательница, биограф принцессы Дианы

Принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз в первый учебный день принца Уильяма в Итоне. Фото © Getty Images/Tom Wargacki/WireImage

В семье королевы единственным лучиком света для Дианы был супруг Елизаветы II, принц Филипп. Именно герцог Эдинбургский относился к избраннице сына хорошо, остальные же всё время критиковали. Принцесса подпитывалась от добрых дел, которые совершала, особенно когда видела отдачу.

Леди Ди несла свет в мир и пыталась одарить каждого своей любовью. Она была самой стильной персоной XX века. Её образы изучены до последней пуговицы. Диана неповторима, она своей энергией и образом затмевала саму королеву и даже принца Чарльза, что вызывало ещё больше ненависти к ней у членов королевской семьи Екатерина Мишаненкова писательница, биограф принцессы Дианы

Отношения принцессы Дианы, к тому моменту уже разведённой, с миллиардером Доди аль-Файедом могли стать вполне счастливыми, если бы не гибель обоих в автомобильной катастрофе, добавила Мишаненкова.

Доди Аль-Файед даже хотел выстроить отношения с сыновьями принцессы. Вполне возможно, что, не случись беды, у них бы всё вышло Екатерина Мишаненкова писательница, биограф принцессы Дианы

Принцесса Диана и Доди Файед. Фото © Getty Images/PA Images

Кто виновен в смерти принцессы Дианы?

31 августа 1997 года принцесса Диана попала в автомобильную катастрофу. ДТП произошло в Париже, в туннеле перед мостом Альма на набережной реки Сена. Вместе с леди Ди в автомобиле Mercedes S280 находились аль-Файед и водитель Анри Поль, а также телохранитель Тревор Рис-Джонс. Миллиардер и шофёр погибли мгновенно, бодигард выжил, но не помнит событий, а Диана умерла в больнице через два часа после аварии. Причина случившегося не вполне ясна, однако известно, что пассажиры, в том числе сама Диана, не были пристёгнуты, автомобиль ехал со скоростью, превышающей лимит в два раза, а содержание алкоголя в крови Поля на момент ДТП было в три раза больше допустимых значений.

Есть целый ряд версий, почему погибла принцесса Диана: одни считают, что причина катастрофы — алкогольное опьянение водителя, другие строят теории заговора, третьи обвиняют папарацци, преследовавших машину с Дианой. А следователи корят себя за то, что так и не смогли найти Fiat Uno, якобы подрезавший "мерседес" с принцессой в ту ночь. О своих переживаниях на этот счёт детективы рассказали в новом документальном фильме Investigating Diana: Death In Paris.

Принцесса Диана во время банкета в Новой Зеландии. Фото © Getty Images/Tim Graham Photo Library

Этот Fiat — не галлюцинация. Это не наша придумка, "утка", выдуманная для отвлечения внимания. Он существует Фабрис Кювилье сотрудник криминального подразделения полиции

На мой взгляд, единственная дверь, которая остаётся открытой, — показания водителя Fiat Uno Эрик Гигу сотрудник криминального подразделения полиции