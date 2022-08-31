6 украшений, которые запросто превратят молодую красавицу в старуху
Всё хорошо в меру и под определённый случай. Подбирать украшения к образу стоит аккуратно, чтобы ненароком не прибавить себе 10 или 20 лет и не превратиться в бабушку.
Стереотипность и неактуальность украшений, про которые сегодня расскажем, могут визуально накинуть вам несколько десятков лет. Чтобы этого не произошло, предлагаем пересмотреть подход к выбору аксессуаров и отказаться от следующих украшений либо навсегда, либо до вашего 60-го дня рождения.
Аксессуары с массивными натуральными камнями
Привычка "украшать" себя массивными натуральными камнями пришла от советских женщин. Фото © Shutterstock
Подобные атрибуты, вне зависимости от возраста той, кто их надел, всегда женщину старят. А всё из-за того, что привычка так себя "украшать" пришла от советских дам. Они обожали на праздники или важные мероприятия подкреплять образ аксессуарами с массивными натуральными камнями. Браслеты, тяжёлые серьги или бусы — всё сразу или по отдельности, но такие украшения визуально состарят вас минимум лет на 10–20.
Крупные серьги
Массивные серьги сразу привлекут внимание к зоне декольте, шее и мочкам ушей. Фото © Shutterstock
Красивый аксессуар на молодой девушке смотреться будет гармонично: удлинит шею, сделает образ интереснее. Но когда вам не 20, не стоит рисковать с подобными украшениями. Массивные серьги сразу привлекут внимание к зоне декольте, шее и мочкам ушей. Если у вас уже начались возрастные изменения, все морщинки на коже, как и её дряблость, проявятся и станут заметнее, что только испортит образ.
Большое количество колец и браслетов
Состарит вас внешне и большое количество колец и браслетов. Фото © Shutterstock
Моветон, от которого в принципе давно уже пора отказаться. Ювелирные тренды сейчас таковы: красиво и элегантно смотрятся несколько отдельных украшений, а не всё сразу. С перстнями на всех пальцах или множеством браслетов вы скорее будете похожи на цыганку, чем на элегантную взрослую леди. И не будем забывать, что кожа на руках тоже с годами изменяется, раскрывая истинный возраст.
Старомодные комплекты украшений
Кто, как не бабушки, носят старомодные комплекты из серёжек и ожерелья. Фото © Shutterstock
Кто, как не бабушки, носят старомодные комплекты из серёжек и ожерелья? Или, может быть, вы просто хотели дополнить образ красивой фамильной драгоценностью в виде старой броши? Ретроукрашения мало кого молодят. Место им в вашем образе только в том случае, если идёте на костюмированную тематическую вечеринку. Потому что чаще всего за такими аксессуарами не ухаживают как надо. А потускневшие, ржавые и просто возрастные атрибуты прибавят внешне несколько десятков лет.
Бусы из массивного жемчуга
В принципе, все бусы ассоциируются с благородной старостью, поэтому точно состарят вас. Фото © Shutterstock
В принципе, все бусы ассоциируются с благородной старостью. Опять же, потому что такие украшения мы привыкли видеть на наших бабушках. Особенно любимы дамами за 60 — из массивного жемчуга. Вы, конечно, можете рискнуть и попытаться гармонично подобрать к наряду аксессуар с бусинами поменьше. Но в большинстве случаев такое решение удачным не окажется.
Устаревшие украшения
Вышедшие из трендов и неактуальные украшения тоже вряд ли смогут помочь вам омолодиться. Фото © Shutterstock
Вышедшие из трендов и неактуальные украшения тоже вряд ли помогут вам омолодиться. Они либо подскажут окружающим, что аксессуары вы давно не обновляли, либо превратят вас в старушку, которая не следит за современными тенденциями и застряла в прошлом. Кстати, это тоже можно считать типичным способом наряжаться, пришедшим из времён СССР, когда всё время ходили практически в одних и тех же украшениях.
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