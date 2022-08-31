6 украшений, которые запросто превратят молодую красавицу в старуху

Стереотипность и неактуальность украшений, про которые сегодня расскажем, могут визуально накинуть вам несколько десятков лет. Чтобы этого не произошло, предлагаем пересмотреть подход к выбору аксессуаров и отказаться от следующих украшений либо навсегда, либо до вашего 60-го дня рождения.

Аксессуары с массивными натуральными камнями

Привычка "украшать" себя массивными натуральными камнями пришла от советских женщин. Фото © Shutterstock

Подобные атрибуты, вне зависимости от возраста той, кто их надел, всегда женщину старят. А всё из-за того, что привычка так себя "украшать" пришла от советских дам. Они обожали на праздники или важные мероприятия подкреплять образ аксессуарами с массивными натуральными камнями. Браслеты, тяжёлые серьги или бусы — всё сразу или по отдельности, но такие украшения визуально состарят вас минимум лет на 10–20.

Крупные серьги

Массивные серьги сразу привлекут внимание к зоне декольте, шее и мочкам ушей. Фото © Shutterstock

Красивый аксессуар на молодой девушке смотреться будет гармонично: удлинит шею, сделает образ интереснее. Но когда вам не 20, не стоит рисковать с подобными украшениями. Массивные серьги сразу привлекут внимание к зоне декольте, шее и мочкам ушей. Если у вас уже начались возрастные изменения, все морщинки на коже, как и её дряблость, проявятся и станут заметнее, что только испортит образ.

Большое количество колец и браслетов

Состарит вас внешне и большое количество колец и браслетов. Фото © Shutterstock

Моветон, от которого в принципе давно уже пора отказаться. Ювелирные тренды сейчас таковы: красиво и элегантно смотрятся несколько отдельных украшений, а не всё сразу. С перстнями на всех пальцах или множеством браслетов вы скорее будете похожи на цыганку, чем на элегантную взрослую леди. И не будем забывать, что кожа на руках тоже с годами изменяется, раскрывая истинный возраст.

Старомодные комплекты украшений

Кто, как не бабушки, носят старомодные комплекты из серёжек и ожерелья. Фото © Shutterstock

Кто, как не бабушки, носят старомодные комплекты из серёжек и ожерелья? Или, может быть, вы просто хотели дополнить образ красивой фамильной драгоценностью в виде старой броши? Ретроукрашения мало кого молодят. Место им в вашем образе только в том случае, если идёте на костюмированную тематическую вечеринку. Потому что чаще всего за такими аксессуарами не ухаживают как надо. А потускневшие, ржавые и просто возрастные атрибуты прибавят внешне несколько десятков лет.

Бусы из массивного жемчуга

В принципе, все бусы ассоциируются с благородной старостью, поэтому точно состарят вас. Фото © Shutterstock

В принципе, все бусы ассоциируются с благородной старостью. Опять же, потому что такие украшения мы привыкли видеть на наших бабушках. Особенно любимы дамами за 60 — из массивного жемчуга. Вы, конечно, можете рискнуть и попытаться гармонично подобрать к наряду аксессуар с бусинами поменьше. Но в большинстве случаев такое решение удачным не окажется.

Устаревшие украшения

Вышедшие из трендов и неактуальные украшения тоже вряд ли смогут помочь вам омолодиться. Фото © Shutterstock