Астропрогноз Тамары Глобы: Каким будет сентябрь 2022 года для каждого из знаков зодиака

Сентябрь — месяц Девы, период, когда рациональное преобладает над эмоциональным, но в 2022 году всё будет по-другому — "рационализм, несмотря на его силу, будет противостоять эмоциональному". В течение последующих семи месяцев многие люди будут искать место в жизни, это важное время для молодёжи, предупредила астролог Тамара Глоба.

Сентябрь открывает период, который связан с активным противостоянием Марса. Это время, когда внимание будет приковано к хозяйственным делам, к вопросам поездок, переездов, многие люди будут искать своё место под солнцем Тамара Глоба Астролог

Много внимания в сентябре 2022 года будет уделено быту, работе, вопросам труда и зарплаты. Ещё первый месяц осени станет временем активности молодёжи: кто-то будет активно бездельничать, а кто-то активно учиться.

Это время молодёжи, время построения нового этапа для многих людей, особенно для юных <...> Конец месяца даст хорошие возможности для финансовых договоров, крупных сделок. Напомню, что это период активного противостояния Марса, поэтому события коснутся не только личных проблем и личных дел, но и общественных Тамара Глоба Астролог

Дни повышенной аварийности в сентябре 2022 года

2, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 25 и 27 сентября — дни, в которые нужно обратить особое внимание на происходящее вокруг, заметила Глоба.

Гороскоп для Овна на сентябрь 2022 года

Сентябрь 2022 года для людей, рождённых под знаком зодиака Овен, станет периодом коллективной работы. Эти представители стихии Огня будут путешествовать вместе с семьёй, коллегами и развивать собственные и чужие идеи. Начало месяца отлично подойдёт для отдыха, любви, интересных знакомств, праздников. В целом месяц может стать спорным периодом вокруг авторитета Овнов, тем не менее это время успеха, помощи, поддержки со стороны родных, а ещё время заработков.

Открывается новый период интеллектуальной деятельности, а также поездок и путешествий. Вместе с родными вы будете заниматься новыми для себя делами. Время познания, время активной и практической деятельности. Со второй половины сентября повышенное внимание обратите на работу, потому что необходимо заняться ремонтом, а также делами, которые касаются практической деятельности, пополнения багажа служебных знаний Тамара Глоба Астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп на сентябрь 2022-го

В сентябре интересы Тельцов будут вращаться вокруг вопросов любви, заработков, а также трудовой деятельности. В первой половине месяца этим представителям земной стихии важно научиться чему-то новому, связанному с профессией. Кроме того, можно попытаться раскрутить вопросы, связанные с общественной деятельностью. Сентябрь, особенно его конец, — отличное время для зачатия ребёнка. Некоторые планы Тельцов, касающиеся дел и перспектив, сорвутся.

Любовь захватит всё ваше время и внимание. Любовь, творчество, отношения с людьми, которые вас любят, а также дела детей и отношения с любимыми. Ждите подарков, ждите внимания и прибыли. Практически весь месяц вы стараетесь заработать необходимые вам деньги. Это дела, которые касаются вкладов, строительства или недвижимости Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на сентябрь 2022-го для знака зодиака Близнецы

Близнецы в сентябре 2022 года разовьют бурную деятельность, это будет период активных действий, которые касаются и работы, и личной жизни, и отношений с людьми. Начиная со второй недели месяца эти представители стихии Воздуха много внимания будут уделять делам по дому. В сентябре Близнецам следует быть особенно внимательными на дорогах.

Это время, когда будет большое внимание уделено вашим детям и любимым, <...> время возможного успеха. В этом вам будут помогать друзья, не только любимые люди Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на сентябрь 2022-го для Рака

В сентябре 2022 года у Раков есть все шансы получить хорошую прибыль, подарки, это время работы и поездок. Этим представителям стихии Воды в первый осенний месяц лучше не взваливать на себя больше, чем могут выполнить. С середины сентября у Раков начнётся период новых событий, связанных с мечтами, которые в итоге станут реальностью.

Не берите на себя лишние обязательства, чтобы не потерять здоровье. Это время, когда вы сможете познакомиться с новыми людьми, время творческого процесса, активный период для обучения и дома, и на службе, а также в коллективе людей, которые вам интересны. Возможны новые интеллектуальные проекты, часть из них может сорваться в конце месяца, но основные получат ход Тамара Глоба Астролог

Лев: гороскоп на сентябрь 2022-го от Тамары Глобы

Сентябрь станет месяцем большой активности для людей, рождённых под знаком зодиака Лев. Будет много проектов, планов, интересных событий, связанных с друзьями и новыми знакомыми. Это период поездок и путешествий, много внимания придётся уделять родным. Ещё ранняя осень — самое время начать зарабатывать на своей популярности. Некоторые события середины сентября, которые коснутся Львов, будут связаны со спорами вокруг личных дел.

Вы начнёте новые дела, которые будут развиваться в течение последующих шести-семи месяцев. Хорошее время для обучения, интересных знакомств, получения полезной и нужной информации. Родственники и близкие люди поучаствуют в ваших делах Тамара Глоба Астролог

Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года для знака зодиака Дева

У рождённых под знаком зодиака Дева в сентябре на первый план выйдут вопросы карьеры и дела отца, они будут нависать над этими представителями стихии Земли всё последующее полугодие. Есть все шансы познакомиться с людьми, которые помогут решить материальные вопросы. Девы, будьте осторожны в авантюрах, избегайте тех, чья репутация вызывает сомнения, особенно в середине месяца.

Весь месяц вы решаете материальные вопросы, решаете, куда вложить деньги, но постарайтесь не тратить слишком много. Не распыляйтесь, особенно в конце первой недели и начале второй. Ваш интеллект, ваше обаяние, ваши чувства и вкус, а также личные дела волнуют людей, вас поддерживают, вам помогают: и в творчестве, и в интеллектуальной деятельности Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для знака зодиака Весы на сентябрь 2022-го

Сентябрь станет периодом споров вокруг личности Весов. Кто-то будет пытаться очернить авторитет этих представителей воздушной стихии и занять их место. Споры могут возникнуть и в семейных отношениях. Наиболее сложными станут начало – середина сентября. Весы, не переживайте, помогут любящие вас люди. При этом будьте внимательны в дорогах, есть опасность обманов и потерь в середине месяца. Сентябрь откроет период активности в личной жизни, любви, путешествиях, знакомствах и новых перспектив вдали от дома.

Весь сентябрь ваши идеи в центре внимания, но многие из них спорные. Часть вы продвинете, а от каких-то откажетесь сами впоследствии, потому что они не будут иметь продвижения Тамара Глоба Астролог

Прогноз на сентябрь для Скорпиона от Тамары Глобы

Вокруг Скорпионов всё в сентябре поменяется, и вместе с этими переменами представители водной стихии научатся подстраиваться под изменяющиеся события. Скорпионы, поддержку вам могут оказать разумные, мудрые друзья, люди, мыслящие и действующие рационально. Со второй половины месяца откроется период внимания к детям, это хорошее время для зачатия, беременности или рождения. Возможно также появление в доме хвостатого любимца.

Это период активной борьбы, когда вы стараетесь изменить жизнь и свою, и своих близких. Идёт построение нового этапа жизни, в который вам необходимо вписаться. Это время, когда вы внимательно должны оценивать происходящее вокруг вас. Будьте дипломатичны и осторожны в высказываниях, чтобы не испортить отношения с окружающими впоследствии и сейчас Тамара Глоба Астролог

Стрелец: гороскоп на сентябрь 2022-го

Стрельцы в сентябре 2022 года будут активно строить планы, многие из которых претворятся в жизнь. Не избежать и споров вокруг отношений с обществом и любимыми людьми. В первый месяц осени эти представители стихии Огня могут открыть для себя новые увлечения, касающиеся личных дел. Лучшее для Стрельцов время начнётся во второй половине сентября.

В поездках могут быть любовь и приключения, которые впоследствии могут стоить дорого. Сентябрь откроет период противостояния с противниками, конкурентами, партнёры будут требовать от вас усиления деятельности. В конце сентября возможны сложные отношения с руководством, требовательность будет чрезмерная, но вы справитесь Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на сентябрь 2022-го для знака зодиака Козерог

Для Козерога в сентябре откроется период активных карьерных планов, а также активной работы. Это и физическая, и интеллектуальная деятельность, та, что связана с путешествиями, командировками. Ими данный знак зодиака будет занят практически весь месяц. У представителей стихии Земли начнётся новый жизненный этап, который растянется где-то на полгода.

Всё время вы будете посвящать не только своим любимым, но также делам, связанным с дальними дорогами. Вдали от дома любовь и творчество, но дела могут вмешаться, в середине сентября возможны конфликты, которые касаются вашей и творческой, и личной деятельности. В конце сентября хороший период для прибыли и заработков, но тем не менее будьте внимательны в отношениях с партнёрами издалека, постарайтесь избежать обманов Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на сентябрь 2022 года для Водолея

В начале сентября людям, рождённым под знаком зодиака Водолей, предстоит уделить внимание делам семейным. Параллельно откроются хорошие возможности для поездок и знакомств вдали от дома. Осень — отличная пора для обучения, пополнения багажа знаний. Водолеи, помните, что необходимо следить за состоянием здоровья. Не слишком увлекайтесь развлечениями, особенно в середине сентября.

Интересный период для общественной деятельности, а также дел, которые касаются родственников, родственного бизнеса, работы, построения своего дела. Отличные возможности для спорта, спортивной деятельности, активных занятий делами детей Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на сентябрь 2022-го для знака зодиака Рыбы

Для представителей водной стихии Рыб сентябрь открывает важный период, касающийся семейных дел, перемен вокруг, жилищных вопросов. Можно рассчитывать на духовную помощь. В первую очередь людей этого знака зодиака будут волновать вопросы недвижимости. Ими предстоит заниматься ближайшие полгода, вплоть до весны.