Самые неблагоприятные дни сентября 2022-го, в которые нужно быть предельно осторожными

Сентябрь 2022 года: неблагоприятные дни

Сентябрь 2022 года принесёт равноденствие, а это время поиска гармонии и баланса. Первый месяц осени будет очень рефлексивным, некоторых он вернёт в прошлое и заставит задуматься, нуждается ли прошлый опыт в переосмыслении. В сентябре интуиция будет обострена, людям будет дан толчок к следованию к самым сокровенным желаниям и мечтам. Будут и неудачные дни, о них рассказала ясновидящая Кажетта.

3 сентября 2022 года — неудачный день

"Я календарь переверну, и снова третье сентября..." Да, именно 3 сентября воинственная планета Марс начнёт свою предретроградную теневую фазу. В период до 30 октября, когда он станет ретроградным в восьмом градусе Близнецов, обращайте внимание на всё, что попадает в поле вашего зрения, советует Кажетта. Особенно на отстаивание своей позиции и на то, как самоутверждаетесь словом.

9 сентября 2022 года — неблагоприятный день

Меркурий начнёт ретроградное путешествие по Весам, управляемым Венерой, 9 сентября, затем вернётся в знак Девы 23 сентября и станет директным 2 октября Кажетта Ясновидящая, шаманка

Не исключено, что такой транзит поможет людям учиться и расти, но при условии правильной работы с этой энергией. Меркурий будет ретроградить, а у вас могут появиться размышления, позволяющие переоценить некоторые обстоятельства жизни. Время после 9 сентября 2022 года идеально для пересмотра ситуаций, отношений, для определения целей. В первом осеннем месяце можно пересмотреть приоритеты и понять, на правильном ли вы пути, поделилась шаманка Кажетта с "Вечерней Москвой".

11 сентября 2022 года — неудачный день

11 сентября квадратура Сатурн – Уран будет находиться на расстоянии одного градуса от точного положения и продолжит оставаться близкой на протяжении всего месяца. Планета Сатурн отвечает за традиции, границы, нормы, а Уран — планета свободы, инноваций, радикальных новых идей. Это будет сочетание несочетаемого, ведь Сатурн побуждает нас чтить корни, а Уран — выкорчёвывать и насаждать новое.