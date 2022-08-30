Эти четыре имени носят женщины-пофигистки

Быть независимой, самостоятельной и принципиальной — это плюсы характера или больше минусы? У обладательниц следующих имён нрав не столько тяжёлый, сколько отрешённый. Этих дам не волнуют драгоценности или отпуск за границей, их не удивишь новой картинной выставкой или сюжетом популярного сериала. Представительницы этих женских имён совсем не зануды, они скептики, зацикленные на себе.

Женское имя Марта

Имя Марта наделяет хозяйку сложным характером и нетипичным взглядом на мир. Фото © Unsplash

Если хотите назвать дочь Мартой, будьте готовы, что она вырастет женщиной достаточно своенравной. Это имя наделяет хозяйку интересным, но сложным характером и нетипичным взглядом на мир. Марта целеустремлённая, даже эгоистичная, не захочет до определённого возраста строить семью или вступать в отношения, ни в чём не заинтересованная. Женщина с этим именем, несмотря на отличные черты характера, к тому же долго не сможет и определиться с профессией или даже сферой деятельности. Потому как к окружающему миру безразлична. Марта часто витает в облаках и живёт фантазиями, не обращая внимания на трудности существования в реальности. В целом Марта — та ещё пофигистка.

Анфиса

Самоуверенная Анфиса привыкла полагаться только на себя. Фото © Unsplash

Самоуверенная Анфиса привыкла полагаться только на себя. Это имя дарит носительнице много положительных качеств сильной и независимой личности, не нуждающейся в одобрении со стороны. Анфиса трудолюбива и настойчива, умеет контролировать эмоции и не уподобляться популярным тенденциям. Такая девушка выбирает путь по душе, не обращая внимания на его популярность или сложность. Имеет богатое воображение, поэтому всегда находит развлечения и не страдает от одиночества. Анфиса совершенно равнодушна к краткосрочным романам и необоснованному флирту, женщина не ищет партнёра, чтобы просто был. Ведомая сердцем, обладательница имени Анфиса упорно добивается своего, пусть ей редко с кем есть разделить радость побед.

Имя Лилия

Доверяет Лилия только себе, не ведётся на пустые обещания окружающих. Фото © Unsplash

Обладательницы имени Лилия всегда прекрасны внешне, доказывая тем самым, что не просто так носят имя цветка. Они ранимы и хрупки душой, из-за чего ещё в детстве научились абстрагироваться от окружающего мира. Нет, женщина, которую зовут Лилия, не замкнутая тихоня, она научилась не принимать ничего близко к сердцу. Доверяет только себе и чувствам, не ведётся на пустые обещания окружающих, к которым безразлична от слова совсем. Из-за чего у Лилечки не слишком удачно складывается личная жизнь. Потому что она не заинтересована в обладании каким-либо мужчиной, не стремится никого завоёвывать или обольщать.

Женское имя Снежана

Снежана принципиально верит только себе, интуиции и тщательно проведённому анализу. Фото © Unsplash