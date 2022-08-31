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31 августа, 08:00

10 фото, которые докажут вашему ребёнку, что наука — это здорово, а "ботан" — не обзывательство

Наука — это не скучно. Ну вообще! Ни капельки! Стоит только немного углубиться, как на страницах учебников можно найти такие удивительные вещи, что могут увлечь на всю жизнь. Собрали 10 доказательств.

"Самые натуральные красители для пасхальных яиц", — Hurambuk.

Фото © Reddit / Hurambuk

Фото © Reddit / Hurambuk

"Закончила пока что свой самый амбициозный проект. Представляю вам 3D-модель бабочки павлиноглазки в натуральную величину", — Anna8264.

Фото © Reddit / Anna8264

Фото © Reddit / Anna8264

"Иллюстрации в моём учебнике по анатомии — произведение искусства какое-то", — Shelld3r.

Фото © Reddit / Shelld3r

Фото © Reddit / Shelld3r

"Я сделала серёжки в виде растительных клеток. Подумала, они вам могут понравиться", — melas02.

Фото © Reddit / melas02

Фото © Reddit / melas02

"Да, сегодня мне исполнилось 17 лет. Что говорите? Хотите увидеть тапочки в виде почек, которые мне подарили на день рождения? Вот, пожалуйста", — Hector_Martinez04.

Фото © Reddit / Hector_Martinez04

Фото © Reddit / Hector_Martinez04

"Помимо прочего, я занимаюсь витражами. Недавно решила сделать шкатулку на тему спирали ДНК", — ConfoOsedBride.

Фото © Reddit / ConfoOsedBride

Фото © Reddit / ConfoOsedBride

"24-летняя девушка-биохимик победила в конкурсе красоты "Мисс Вирджиния", проведя на сцене научный эксперимент, продемонстрировав свои таланты", — Sumit316.

Фото © Reddit / Sumit316

Фото © Reddit / Sumit316

"Чарующий мир микробиологии", — dashaplesen.

Фото © Reddit / dashaplesen

Фото © Reddit / dashaplesen

"Я выращиваю кристаллы моноаммонийфосфата последние 3 года и решил поделиться тем, что у меня вышло. Это что-то реально завораживающее", — crystalchase21.

Фото © Reddit / crystalchase21

Фото © Reddit / crystalchase21

"Взял лакмусовые бумажки учеников, чтобы немного "порисовать", — k-dwg.

Фото © Reddit / k-dwg

Фото © Reddit / k-dwg

7 диких вещей, которые родители находили в комнатах детей и сразу записывались к психологу

7 диких вещей, которые родители находили в комнатах детей и сразу записывались к психологу

Обложка ©

Reddit / crystalchase21, Sumit316

Сергей Трофимов

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