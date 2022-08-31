10 фото, которые докажут вашему ребёнку, что наука — это здорово, а "ботан" — не обзывательство

"Самые натуральные красители для пасхальных яиц", — Hurambuk.

Фото © Reddit / Hurambuk

"Закончила пока что свой самый амбициозный проект. Представляю вам 3D-модель бабочки павлиноглазки в натуральную величину", — Anna8264.

Фото © Reddit / Anna8264

"Иллюстрации в моём учебнике по анатомии — произведение искусства какое-то", — Shelld3r.

Фото © Reddit / Shelld3r

"Я сделала серёжки в виде растительных клеток. Подумала, они вам могут понравиться", — melas02.

Фото © Reddit / melas02

"Да, сегодня мне исполнилось 17 лет. Что говорите? Хотите увидеть тапочки в виде почек, которые мне подарили на день рождения? Вот, пожалуйста", — Hector_Martinez04.

Фото © Reddit / Hector_Martinez04

"Помимо прочего, я занимаюсь витражами. Недавно решила сделать шкатулку на тему спирали ДНК", — ConfoOsedBride.

Фото © Reddit / ConfoOsedBride

"24-летняя девушка-биохимик победила в конкурсе красоты "Мисс Вирджиния", проведя на сцене научный эксперимент, продемонстрировав свои таланты", — Sumit316.

Фото © Reddit / Sumit316

"Чарующий мир микробиологии", — dashaplesen.

Фото © Reddit / dashaplesen

"Я выращиваю кристаллы моноаммонийфосфата последние 3 года и решил поделиться тем, что у меня вышло. Это что-то реально завораживающее", — crystalchase21.

Фото © Reddit / crystalchase21

"Взял лакмусовые бумажки учеников, чтобы немного "порисовать", — k-dwg.