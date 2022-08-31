10 фото, которые докажут вашему ребёнку, что наука — это здорово, а "ботан" — не обзывательство
Наука — это не скучно. Ну вообще! Ни капельки! Стоит только немного углубиться, как на страницах учебников можно найти такие удивительные вещи, что могут увлечь на всю жизнь. Собрали 10 доказательств.
"Самые натуральные красители для пасхальных яиц", — Hurambuk.
Фото © Reddit / Hurambuk
"Закончила пока что свой самый амбициозный проект. Представляю вам 3D-модель бабочки павлиноглазки в натуральную величину", — Anna8264.
Фото © Reddit / Anna8264
"Иллюстрации в моём учебнике по анатомии — произведение искусства какое-то", — Shelld3r.
Фото © Reddit / Shelld3r
"Я сделала серёжки в виде растительных клеток. Подумала, они вам могут понравиться", — melas02.
Фото © Reddit / melas02
"Да, сегодня мне исполнилось 17 лет. Что говорите? Хотите увидеть тапочки в виде почек, которые мне подарили на день рождения? Вот, пожалуйста", — Hector_Martinez04.
Фото © Reddit / Hector_Martinez04
"Помимо прочего, я занимаюсь витражами. Недавно решила сделать шкатулку на тему спирали ДНК", — ConfoOsedBride.
Фото © Reddit / ConfoOsedBride
"24-летняя девушка-биохимик победила в конкурсе красоты "Мисс Вирджиния", проведя на сцене научный эксперимент, продемонстрировав свои таланты", — Sumit316.
Фото © Reddit / Sumit316
"Чарующий мир микробиологии", — dashaplesen.
Фото © Reddit / dashaplesen
"Я выращиваю кристаллы моноаммонийфосфата последние 3 года и решил поделиться тем, что у меня вышло. Это что-то реально завораживающее", — crystalchase21.
Фото © Reddit / crystalchase21
"Взял лакмусовые бумажки учеников, чтобы немного "порисовать", — k-dwg.
Фото © Reddit / k-dwg
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Reddit / crystalchase21, Sumit316