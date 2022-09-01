ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 13:01
21667

Боевики "Кракена" расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении украинских военных

Украинские военнослужащие, выжившие при попытке контрнаступления на Харьковском направлении, были расстреляны боевиками националистического формирования "Кракен". Такие данные на брифинге в четверг озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, речь идёт как минимум о 56 украинских солдатах, которые после поражения от Российской армии попытались отойти в направлении Харькова, но при выходе к населённому пункту Салтовка попали под огонь националистов.

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова
Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова

Накануне Лайф сообщал, что российские военные уничтожили несколько танков ВСУ, которые были направлены через реку Ингулец для деблокирования подразделений украинской армии. В результате ударов из 12 машин на подконтрольную Украине территорию вернулись всего пять.

BannerImage

flickr.com/ Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar