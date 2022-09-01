Боевики "Кракена" расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении украинских военных
Украинские военнослужащие, выжившие при попытке контрнаступления на Харьковском направлении, были расстреляны боевиками националистического формирования "Кракен". Такие данные на брифинге в четверг озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, речь идёт как минимум о 56 украинских солдатах, которые после поражения от Российской армии попытались отойти в направлении Харькова, но при выходе к населённому пункту Салтовка попали под огонь националистов.
Накануне Лайф сообщал, что российские военные уничтожили несколько танков ВСУ, которые были направлены через реку Ингулец для деблокирования подразделений украинской армии. В результате ударов из 12 машин на подконтрольную Украине территорию вернулись всего пять.