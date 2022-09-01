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1 сентября, 13:01
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Боевики "Кракена" расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении украинских военных

Украинские военнослужащие, выжившие при попытке контрнаступления на Харьковском направлении, были расстреляны боевиками националистического формирования "Кракен". Такие данные на брифинге в четверг озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, речь идёт как минимум о 56 украинских солдатах, которые после поражения от российской армии попытались отойти в направлении Харькова, но при выходе к населённому пункту Салтовка попали под огонь националистов.

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова

Накануне Лайф сообщал, что российские военные уничтожили несколько танков ВСУ, которые были направлены через реку Ингулец для деблокирования подразделений украинской армии. В результате ударов из 12 машин на подконтрольную Украине территорию вернулись всего пять.

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flickr.com/ Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина

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