Украинские войска понесли огромные потери из-за провальной попытки контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях. Об этом The Wall Street Journal рассказал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Незалежной.

По словам врача, он крайне воодушевился новостями о подготовке наступления украинских войск. Причём отметил, что ему о планах ВСУ стало известно за неделю. Однако поменял своё мнение уже с первыми партиями раненых боевиков, которые поступали с ранениями различных видов, поскольку "взрывы повреждают всё".

"Когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко и я начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой", — подчеркнул врач.

В статье WSJ также отмечается, что потери среди украинских войск могут быть действительно внушительными. Например, во время разговора с врачом в отделении интенсивной терапии шестеро военных были в состоянии комы. При этом некоторые из военнослужащих поступают с ранениями, которые получили не только от рук российских бойцов. Так, как говорится в материале, один из пациентов попал в больницу из-за своего сослуживца. Он получил сотрясение мозга, когда тот выстрелил из гранатомёта всего в нескольких шагах от него.