Польша выставила Германии счёт в $1,3 триллиона за Вторую мировую
Польша потребует от Германии $1,3 триллиона в качестве репараций за Вторую мировую войну
Польша потребует от ФРГ свыше триллиона долларов в качестве репараций за тот ущерб, что фашистская Германия причинила стране в годы Второй мировой войны. Об этом заявил председатель правящей в республике партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это 6 триллионов 200 миллиардов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе выступления с докладом о военных потерях Польши.
При этом Качиньский добавил, что в будущем эта сумма может увеличиться. Он также напомнил, что после окончания войны Германия оставила без наказания многих нацистских преступников, некоторые из них занимали высокие должности при гитлеровском режиме.
Ранее Лайф писал, что в Министерстве культуры Польши призвали Украину признать геноцид на Волыни во время Великой Отечественной войны.
ТАСС / DPA / Darek Delmanowicz