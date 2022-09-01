Польша выставила Германии счёт в $1,3 триллиона за Вторую мировую

Польша потребует от ФРГ свыше триллиона долларов в качестве репараций за тот ущерб, что фашистская Германия причинила стране в годы Второй мировой войны. Об этом заявил председатель правящей в республике партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

"Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это 6 триллионов 200 миллиардов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе выступления с докладом о военных потерях Польши.

При этом Качиньский добавил, что в будущем эта сумма может увеличиться. Он также напомнил, что после окончания войны Германия оставила без наказания многих нацистских преступников, некоторые из них занимали высокие должности при гитлеровском режиме.