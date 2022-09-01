Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказы командования и сбежала в тыл

Бойцы 72-й механизированной бригады Украины из-за больших потерь в боях в районе Артёмовска в ДНР отказались выполнять приказы и самовольно сбежали с позиций. Об этом на брифинге о ходе "Операции Z" сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.