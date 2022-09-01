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1 сентября, 12:50

Ещё одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказы командования и сбежала в тыл

Бойцы 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы под Артёмовском и сбежали в тыл

Бойцы 72-й механизированной бригады Украины из-за больших потерь в боях в районе Артёмовска в ДНР отказались выполнять приказы и самовольно сбежали с позиций. Об этом на брифинге о ходе "Операции Z" сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска в ДНР из-за больших потерь, низкой оснащённости вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", — сказал офицер.

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Батальон 66-й мехбригады ВСУ утратил боеспособность из-за потерь

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 20 человек, американскую гаубицу М777, а также танк и три миномёта. Кроме того, союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы. По словам замглавы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, уничтожено 30 человек и 20 танков противника.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Андрей Бражников

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