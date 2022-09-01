Политолог назвал слова Бербок о страданиях немцев ради Украины верхом цинизма

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что немцам приходится страдать ради Украины. По его словам, данные высказывания являются "верхом цинизма".

"Это, конечно, верх цинизма... Потому что фактически это издевательство над собственными гражданами", — подчеркнул он.

Политолог обратил внимание на тот факт, что данное заявление было сделано в ходе выступления на "Форуме 2000" в Чехии, который был посвящён Украине. Поэтому Бербок требовалось сделать некое высказывание в поддержку Киева. Как считает Камкин, её слова говорят лишь о "вопиющей необразованности и некомпетентности в политических вопросах".

"В принципе, это объяснимо, потому что партия "Зелёные" изначально начинала как партия уличного протеста. Да, они сейчас вошли во власть, они институционализировались, но всё равно им не хватает политической грамотности. Здесь мы видим вопиющую необразованность и некомпетентность в политических вопросах таких представителей партии, как Бербок, Хабека и прочих", — резюмировал эксперт.