Москвичка догнала вооружённого вора, избила его и отобрала свой телефон

В Москве женщина догнала похитившего у неё телефон вора, побила его и забрала свой гаджет. Кадры возмездия публикует ГУ МВД России по Москве.

В Москве женщина догнала вора и отобрала свой мобильник. Видео © ГУ МВД России по Москве

На видео разъярённая женщина выбегает из подъезда вслед за злоумышленником, который в лифте отнял у неё мобильник, угрожая ножом. Не раздумывая, она бросается на него с кулаками и отбирает телефон. Мужчина настолько не ожидал контратаки, что даже не смог защититься и тут же ретировался с поля битвы, успев оставить небольшие порезы ножом на руках женщины.

"Далее в тот же день у подъезда дома на улице Фёдора Полетаева мужчина похитил велосипед, причинив тем самым заявителю материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей", — отметили в столичном ведомстве.

Но и здесь незадачливого похитителя ждала неудача, полиция вскоре задержала его. По данным следствия, 45-летний москвич также был причастен и к совершённой ранее краже телефона у человека в бессознательном состоянии, деньги от продажи сотового злоумышленник успел потратить.

"Я раскаиваюсь, виноват в том, что хотел сделать плохо", — сказал на допросе задержанный, добавив, что он "ничего не сделал, не получилось у него ничего сделать".