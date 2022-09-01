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Опубликовано 1 сентября 2022, 13:28

Первый звонок прозвенел в День знаний в Комсомольской школе в ЛНР

Первый звонок прозвенел в Комсомольской школе. Обложка © Предоставлено LIFE

Первый звонок прозвенел в Комсомольской школе. Обложка © Предоставлено LIFE

Первый звонок прозвенел в Комсомольской школе Луганской Народной Республики, которая носит имя молодогвардейца-свердловчанина Михаила Григорьева.

  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественная линейка в Комсомольской школе. Фото © Предоставлено LIFE

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В День знаний на торжественной линейке перед зданием собрались нарядные ученики с цветами, взволнованные первоклашки и одиннадцатиклассники, которым предстоит провести за партами последний учебный год. Директор школы Татьяна Калашникова поздравила всех с началом учебного года, а также поблагодарила жителей и Правительство Красноярского края за оказанную помощь.

"В этом году благодаря сибирякам в нашей школе проходит капитальный ремонт кровли. Первоклассники и дети из семей военнослужащих получили в подарок портфели и канцелярские наборы, собранные жителями Красноярского края по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия". Огромное спасибо от всех нас — педагогов, родителей и учеников — за вашу поддержку", — отметила директор.

Ко Дню знаний школьники и учителя подготовили яркие творческие выступления, первоклассники прочитали для всех забавные стихотворения. Также поздравить гостей мероприятия пришёл огромный белый медведь, который принёс с собой шарики и вместе с первоклассниками выпустил их в небо. А после торжественной линейки ребята под школьный звонок отправились на учёбу.

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Ранее Лайф писал, что в одной из курильских школ День знаний прошёл на фоне извергающегося вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир. Извержение нисколько не помешало проведению торжественного мероприятия, так как местные жители уже привыкли к такой особенности.

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Николь Вербер
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