Путин: Школьники на Украине не знали о существовании Крымского моста

Многие украинские школьники до последнего времени не знали о существовании Крымского моста или были уверены, что это фейк. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.

Фрагмент выступления Владимира Путина во время открытого урока "Разговор о важном". Видео © LIFE

"Я вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был в Донецке и на других территориях, и он мне вчера рассказывал, а я — извините — рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост, они считали, что это фейк. Они не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — СССР. Им так все преподавали", — изумился Путин.

Российский лидер также выразил мнение, что не только дети, но и многие взрослые с тех территорий не знают, что у Украины никогда не было своей государственности до существования Советского союза.