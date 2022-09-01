Путин оценил идею создания всероссийского детского центра на берегу Балтийского моря

Президент России Владимир Путин оценил идею создать в Калининградской области всероссийский детский центр по аналогии с "Артеком" или "Орлёнком", расположенными на Чёрном море.

Идею реализовать подобный проект озвучил во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде школьник из Светлогорска. Выслушав подростка, российский лидер подчеркнул, что такого центра действительно не хватает на берегу Балтийского моря, однако пока всё упирается в финансы и закладывать такое строительство нужно заблаговременно.

"Создать нечто подобное "Артеку", "Океану" или "Орлёнку" — это очень востребовано в таком регионе, как Калининград. Это курортное место с ярким благоприятным климатом. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная. "Океан" — на Дальнем Востоке, "Артек" и "Орлёнок" — на Чёрном море. На Балтике такое учреждение было бы востребованным", — сказал Путин, пообещав поручить кабмину проработать данный вопрос.