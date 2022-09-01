Путин: Найти себя — важнейшая задача для любого человека
Поиск себя и своего пути является важнейшей задачей для любого человека. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.
"Важнейшая задача для любого человека (найти себя. — Прим. ред.)! Многие люди ищут себя всю жизнь и далеко не сразу, даже не после школы, вуза или какого-то специального учебного заведения, находят себя. Многие меняют профиль своей деятельности. И это нормально", — отметил российский лидер.
"Респект, уважуха, не пропьёшь, не прогуляешь": Путин рассказал, что надо оставлять в наследство детям
Ранее в ходе открытого урока "Разговор о важном" Владимир Путин выразил мнение, что от успеха каждого человека зависит успех страны в целом, а также напомнил собравшимся известную шутку: "Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу".