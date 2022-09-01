НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 13:35

Путин: Найти себя — важнейшая задача для любого человека

Поиск себя и своего пути является важнейшей задачей для любого человека. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.

"Важнейшая задача для любого человека (найти себя. — Прим. ред.)! Многие люди ищут себя всю жизнь и далеко не сразу, даже не после школы, вуза или какого-то специального учебного заведения, находят себя. Многие меняют профиль своей деятельности. И это нормально", — отметил российский лидер.

"Респект, уважуха, не пропьёшь, не прогуляешь": Путин рассказал, что надо оставлять в наследство детям

"Респект, уважуха, не пропьёшь, не прогуляешь": Путин рассказал, что надо оставлять в наследство детям

Ранее в ходе открытого урока "Разговор о важном" Владимир Путин выразил мнение, что от успеха каждого человека зависит успех страны в целом, а также напомнил собравшимся известную шутку: "Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров