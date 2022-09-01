"Исправляемся": Путин рассказал о критике от президента Таджикистана в свой адрес

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по-дружески критиковал своего российского коллегу Владимира Путина за то, что тот уделял недостаточно внимания политике гуманитарного взаимодействия. Об этом сам глава РФ рассказал на мероприятии, посвящённом открытию русских школ в Таджикистане.

Идею гуманитарного сотрудничества Путин и Рахмон вынашивали ещё с 2019 года. С момента договорённости этот проект, по словам российского лидера, был "под постоянным контролем".

"Я помню, тогда Эмомали Шарипович по дружбе меня, так, критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот — мы исправляемся", — с улыбкой вспомнил Путин.