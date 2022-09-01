Психиатр рассказал, почему детская зависимость от смартфонов тяжелее, чем у взрослых

Дети сильнее, чем взрослые, зависят от смартфонов, потому что детская психика — более хрупкая, рассказал в беседе с РИАМО детский врач-психиатр АО "Медицина" Владимир Скавыш.

"Гораздо сильней детская зависимость от смартфонов. Также сильней детский алкоголизм и детская наркомания, в сравнении с этими феноменами у взрослых (с жизненным опытом, с окрепшей психикой, с развитым интеллектом). Детская психика более хрупкая и ранимая, более нежная", — пояснил Скавыш.

Он подчеркнул, что любая зависимость лечится после изъятия "вещества", и что только на фоне воздержания от запрещённого объекта под руководством опытных врачей, психологов и духовных наставников человек может научиться радоваться жизни без допинга.

При этом он подчеркнул, что лечение должно проводиться на добровольной основе, иначе оно не сработает. В качестве примера он привёл занятия в обществе анонимных алкоголиков, участники которого получают поддержку друг друга и со стороны кураторов.