В Ижевске открылась самая передовая школа Удмуртии

В Ижевске открылась самая современная школа Удмуртии на 1224 места, где есть несколько спортивных залов и два бассейна. Первую линейку в учебном заведении посетил глава региона Александр Бречалов, говорится на сайте правительства республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии школы. Фото © Пресс-служба главы Удмуртии Александра Бречалова

"Да, реализовать этот проект было непросто. Но мы это сделали. И сейчас это самая большая и современная школа в республике, она оснащена высококлассным оборудованием, здесь два бассейна, два спортзала и многое другое", — сказал чиновник.

В Удмуртии открыла двери самая передовая школа республики. Видео © t.me / brechalov

Он уточнил, что школа построена по нацпроекту "Жильё и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Большой упор сделан на внеучебную программу для детей. В учреждении будут работать театральная и музыкальная студии, издательский центр, лаборатория ИЗО и дизайна, два библиотечных центра, мастерские моды и кулинарного искусства, мастерские по обработке металла и древесины.

Ученики новой школы в Ижевске. Фото © Пресс-служба главы Удмуртии Александра Бречалова

Спортивная подготовка будет проходить в двух залах. Здесь также будет спортивно-оздоровительный центр с двумя бассейнами, фитнес-зоной, тренажёрным залом, которые будут открыты не только для школьников, но и для жителей всего микрорайона. А для детей с особенностями развития на этажах есть кнопки, позволяющие вызвать помощь, также санузлы оборудованы поручнями.