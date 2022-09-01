Вооружённые грабители пытались проникнуть в дом футболиста "Реала" Карвахаля
Дом защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля в одном из пригородов испанской столицы попытались ограбить. Об этом сообщает El Confidencial.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали двух вооружённых арматурой мужчин, которые пытались проникнуть в дом 30-летнего спортсмена. Самого игрока в тот момент на месте не было.
Из-за сработавшей сигнализации злоумышленникам пришлось скрыться. После обращения Карвахаля полиция начала расследование инцидента.
Защитник выступает за "Реал" с 2013 года. В составе клуба он завоевал 20 трофеев, в том числе пять раз победив в Лиге чемпионов, по четыре раза — в чемпионате мира среди клубов и Суперкубке УЕФА.
Ранее Лайф сообщал, что в дом нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга проникли четверо неизвестных. Игрока избили, ему и жене угрожали огнестрельным оружием. Во время ограбления 33-летнему спортсмену сломали челюсть.
ФК "Реал"