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1 сентября, 13:41

В США объяснили, почему Украина не сможет вернуть потерянные территории

Полковник США Макгрегор: Киев не сможет вернуть территории, и это устраивает Вашингтон

Украина уже не сможет вернуть себе обратно освобождённые Российской армией территории, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Причём, по его словам, это полностью устраивает администрацию американского президента Джо Байдена.

"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. <…> Я уверен, что Байден также осведомлён об этом", — подчеркнул он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Полковник отметил, что США с самого начала намеревались "навредить" России, преследовали лишь собственные интересы. По его мнению, именно из-за этого Незалежная теперь находится в такой сложной ситуации. Причём Макгрегор подтвердил, что именно Штаты стоят за всем, как и предполагает российская сторона.

"Вашингтон стоит за [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — отметил он.

"Говорят продолжать воевать": В США раскрыли, кто стоит за действиями Зеленского

"Говорят продолжать воевать": В США раскрыли, кто стоит за действиями Зеленского

Ранее Лайф уже писал, что в США усомнились в возможностях Украины вернуть освобождённые территории. По словам экспертов, громкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского на этот счёт создают угрозу завышенных ожиданий. Они убеждены: Киев не сможет вернуть освобождённые территории ни в этом, ни в следующем году.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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