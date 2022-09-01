Путин: Жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией
Проживающие в Донбассе люди считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.
Фрагмент выступления Владимира Путина во время открытого урока "Разговор о важном". Видео © LIFE
"Люди, которые там живут <…>, считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового, вы же говорите на русском языке, это родной язык для вас, частью этого пространства", — отметил глава государства.
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Ранее Путин называл освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации на Украине. На пресс-конференции после Каспийского саммита в середине лета российский лидер отмечал, что работа идёт "спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей", которые ставятся в качестве боевой задачи.