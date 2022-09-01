Путин: Жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией

Проживающие в Донбассе люди считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.

Фрагмент выступления Владимира Путина во время открытого урока "Разговор о важном". Видео © LIFE

"Люди, которые там живут <…>, считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового, вы же говорите на русском языке, это родной язык для вас, частью этого пространства", — отметил глава государства.