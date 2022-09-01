МИД Молдавии просит разъяснений из-за предупреждения Лаврова по Приднестровью

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило разъяснений от российского посольства в связи с предупреждением главы МИД РФ Сергея Лаврова по ситуации в Приднестровье.

"Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах РФ в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей", — говорится в сообщении молдавского министерства.

Речь идёт о словах Лаврова о том, что любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на нашу страну. Он предупредил, что в случае атаки Москва примет меры, аналогичные тем, что были приняты в 2008 году, когда грузинские войска в президентство Михаила Саакашвили напали на миротворцев в Южной Осетии.