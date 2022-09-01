На базе мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике откроется музей
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На базе мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике появится музей. Как рассказал журналистам председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, учреждение заработает в ближайшее время.
"Формируем здесь профильное учреждение, которое будет находиться в ведении Минкультуры ДНР. Мы продумываем экскурсионные программы, и в самое ближайшее время учреждение будет полноценно функционировать", — сообщил Хоценко.
В штате музея будет сорок человек, из которых десять — экскурсоводы, а остальные — обслуживающий персонал. Кроме того, на следующий год запланировано развитие мемориального комплекса, в частности, власти хотят заняться росписью часовни. Премьер-министр ДНР выразил уверенность в том, что комплекс станет точкой притяжения для граждан.
Курган Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 277,9 м над уровнем моря. Он стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ. Все работы идут в соответствии с графиком.
Лайф сообщал, что недавно на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике установили фигуру Солдата Победы — ключевой монумент легендарного мемориального комплекса. По словам зампреда РВИО Николая Овсиенко, мемориал Саур-Могила воссоздают по прямому поручению президента страны Владимира Путина.