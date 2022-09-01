На базе мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике откроется музей

На базе мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике появится музей. Как рассказал журналистам председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, учреждение заработает в ближайшее время.

"Формируем здесь профильное учреждение, которое будет находиться в ведении Минкультуры ДНР. Мы продумываем экскурсионные программы, и в самое ближайшее время учреждение будет полноценно функционировать", — сообщил Хоценко.

В штате музея будет сорок человек, из которых десять — экскурсоводы, а остальные — обслуживающий персонал. Кроме того, на следующий год запланировано развитие мемориального комплекса, в частности, власти хотят заняться росписью часовни. Премьер-министр ДНР выразил уверенность в том, что комплекс станет точкой притяжения для граждан.