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1 сентября, 14:09

Россиянам посоветовали играть в лапту, чтобы быстро привести тело в форму

Чтобы быстро привести тело в хорошую физическую форму, необязательно постоянно посещать спортзалы, можно достигать высоких результатов играючи, пишет РИАМО. В числе таких "развивающих" игр спортивные эксперты назвали SUP-сёрфинг, "вышибалы" и лапту, в список прочих полезных активностей даже вошла рыбалка.

Мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, КМС по дзюдо Ксения Калинина высказалась в поддержку SUP-сёрфинга. Он хорошо тренирует вестибулярный аппарат и помогает улучшить общее состояние организма. Эксперт особенно советует это занятие тем, кому необходимо восстановиться при травмах сухожилий, связок и суставов.

А вот спортивный тренер, руководитель проекта "Отряд красных панам" Денис Помазной убеждён, что тренировка должна быть увлекательной, и лучше всего в этом помогут популярные игры.

"Например, "вышибалы" — игра, в которую играли во всех дворах и сейчас также практикуют, или лапта, которая развивает скорость и координацию", — уточнил Помазной.

По его оценке, рыбалка тоже вполне может считаться развивающим тело видом деятельности. Правда, относится это к спиннинговой ловле с берега, чтобы всегда быть вынужденным проявлять активность.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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