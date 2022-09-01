Путин: Наши западные партнёры хотят продолжать сотрудничество в области космонавтики

Несмотря на все трудности, западные партнёры России хотят продолжать сотрудничать с ней в области космонавтики. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде. Его участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

По словам главы государства, без России в мире будет достаточно тяжело развивать ряд научных направлений и в целом "отрезать" кого-то в современном мире практически невозможно.

"Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнёрами, где у нас семьдесят с лишним процентов участия. Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнёры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ученицы 11-го класса Киры.